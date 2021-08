عضو هیات علمی جوان دانشگاه کاشان در اثر ابتلا به کرونا درگذشت

ایسنا/اصفهان دکتر علی اصغر رضایی، عضو هیات علمی جوان دانشکده ریاضی دانشگاه کاشان بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

دکتر علی اصغر رضایی دکتری رشته ریاضی (هندسه) از دانشگاه شهید بهشتی تهران دوران کارشناسی خود را در دانشکده ریاضی دانشگاه کاشان سپری کرد.

رضایی متولد ۱۳۵۸ متاهل و دارای دو فرزند بود که در روز ۲۸ مردادماه آسمانی شد.

وی از سال ۹۰ به عنوان استادیار دانشگاه کاشان و از سال ۹۷ نیز به عنوان مدیر گروه دانشکده ریاضی دانشگاه کاشان انتخاب شد، داوری مقالات پژوهشی «پژوهش های نوین در ریاضی» و مقالات «کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات» و همچنین راهنمایی و داوری ده ها پایان نامه را بر عهده داشت.

وی عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات دانشگاه کاشان، عضو کمیته اجرایی نهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران، دومین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها، پنجمین کنفرانس ترکیبات جبری و نظریه گراف و عضو شورای سیاست گذاری پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران بود و در سال های ۹۱، ۹۳ و ۹۶ به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان برگزیده شد.

به گزارش ایسنا، زمینه تحقیق مورد علاقه این استاد دانشگاه، هندسه نابجایی، هندسه ریمانی، توپولوژی جبری، هندسه دیفرانسیل و هندسه متناهی بود که مقالات متعددی در همایش ها و مجلات معتبر بین المللی و فصلی از یک کتاب به چاپ رسیده است.

On the Noncommutative Mapping Torus and Related Structures، PARTITION-EQUIVALENT n-POINTS CONFIGURATIONS WITH TWO DISTANCES، An application of geometrical isometries in non-planar molecules و On the Configurations with n Points and Two Distances عناوین تعدادی از مقالات منتشر شده این استاد فقید در مجلات معتبر بین المللی است.

منصور غلامی- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی درگذشت این استاد جوان را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

«️ اِنّا لله و اِنّا اِلَیهِ راجِعون

درگذشت جناب آقای دکتر علی اصغر رضایی، عضو هیات علمی جوان و استاد فرهیخته دانشکده علوم ریاضی آن دانشگاه موجب تاسف و تالم شد.



فقدان این استاد گرانقدر را به خانواده محترم آن مرحوم، همکاران، دانشجویان و اساتید گرانقدر دانشگاه کاشان و جامعه علمی و دانشگاهی کشور تسلیت عرض نموده و از پروردگار متعال برای آن زنده‌یاد، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.»

همچنین عباس زراعت- رئیس دانشگاه کاشان نیز در پیامی گفت:

«خبر ناباورانه درگذشت عضو هیات علمی جوان و پرتکاپوی دانشکده ریاضی دانشگاه کاشان، دکتر علی اصغر رضایی بر اثر ابتلا به کرونا، واصل و بسیار باعث اندوه و تاثر شد.

این عزیز فقید، در اوج پرکاری و سرزندگی، فعالانه در دانشگاه حاضر و به تتبع و تحقیق مشغول بود.

اینجانب به نوبه خود و از سوی آحاد دانشگاهیان، همدردی و غمزدگی فراوانمان را به محضر خانواده، بستگان، همکاران و همه مصیبت زدگان اعلام می دارم.

بی شک همیشه خاطرات حضور و زحمات و خدمات ایشان که دوره دانشجویی را هم در این دانشگاه گذرانده بود، در خاطر دانشگاه و دانشگاهیان به احترام و ستایش خواهد ماند.

برای روح این سفر کرده کوی دوست، علو درجات و برای بازماندگان بردباری و سلامت آرزو دارم.

بر صبر بر این مصیبت مأجور و مثاب باشید. انشالله.»

حسن دقیق- رییس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان نیز در پیامی اعلام کرد:

«انا لله و انا الیه راجعون. با نهایت تاسف و تالم رحلت استاد مهربان، دلسوز، دوست داشتنی، محبوب همکاران و دانشجویان دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان ما را در غمی غیر قابل وصف قرار داد. این ضایعه را به جامعه ریاضی کشور و به ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان تسلیت می گویم. استاد کم نظیری که غم فقدانش را هرگز نخواهم توانست فراموش کنم. به همسر و دو دختر عزیزش راشین و پارمین تسلیت می گویم. خداوند به همسر گرامیش که هفته قبل در غم رحلت پدرش نیز عزادار بود صبر دهد.»

