شناسایی سریع غلظت لاکتات خون توسط محقق دانشگاه کاشان

ایسنا/اصفهان محقق دانشگاه کاشان موفق به ارائه روشی برای شناسایی سریع غلظت لاکتات خون شد.

دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه کاشان در گفت و گو با ایسنا درباره این مقاله با اشاره به اینکه تغییر در غلظت لاکتات خون می تواند به عنوان یک معیار برای شناسایی بیماری ها استفاده شود، اظهار کرد: این یون، محصول واکنش بی هوازی گلیکوزید است که نهایتا در کبد متابولیزه شده و دفع می شود.

یونس میرزایی افزود: گاهی اتفاقاتی مانند ورزش کردن زیاد یا آمبولی ریوی می تواند تعادل فوق را به هم بزند. در نتیجه لاکتات اضافی دی هیدروژنه نشده و در خون تجمع می یابد.

وی با بیان اینکه مقدار لاکتات در نمونه خون فرد سالم در محدوده ۰.۵ تا ۲.۲ میلی مولار قرار می گیرد، تصریح کرد: اگر این میزان از ۴ میلی مولار بیشتر شود باعث بروز آسیب های جدی مانند نارسایی های کبدی، کلیوی، قلبی-عروقی و در شرایط حادتر باعث رشد تومورهای سرطانی می شود.

به گفته این دانشجوی دکتری شیمی تجزیه این مسئله به شدت در بین افرادی که تمرین ورزشی سنگین می کنند (مانند ورزشکاران پرورش اندام)، رایج است. بنابراین، تعیین مقدار لاکتات در این افراد باید با یک روش سریع و دقیق رصد شود.

وی با بیان اینکه در این مطالعه، یک روش سریع و کاربرپسند برای رصد تغییرات غلظت لاکتات در خون گزارش شده است، گفت: حسگر مورد استفاده در این روش، یک نوار کاغذی آغشته به نانوذرات طلا است. نانوذره طلا به روش سبز و با استفاده از عصاره آبی گیاه مرزه تابستانی سنتز شده است. عصاره آبی گیاه مرزه تابستانی غنی از اسیدهای فنلی مانند رزمارینیک اسید، کافئیک اسید، ایزوفرولیک اسید، پارا-کوماریک اسید، سیناپیک اسید و کلروژنیک اسید است.

دانشجوی دکتری شیمی تجزیه اضافه کرد: این ترکیبات می توانند با گروه های عاملی لاکتات پیوند هیدروژنی برقرار کنند و باعث تجمع نانوذرات طلا شوند. این برهمکنش، یک لکه بر روی بستر کاغذی ایجاد می کند که هم به صورت چشمی و هم با کمک خط کش قابل رصد کردن است.

وی درخصوص مزیت این مطالعه توضیح داد: پاسخ حسگر با کمک روش های آنالیز تصویر نیز محاسبه می شود. این باعث می شود که خطای انسانی در تشخیص طول لکه کاهش یابد و نتایج قابل اطمینانی حاصل شود.

میرزایی در توضیح نتایج به دست آمده از این مطالعه اظهار کرد: نتایج نشان می دهد که حسگر طراحی شده می تواند یون لاکتات را در نمونه سرم با غلظت کمتر از ۰.۵ میلی مولار اندازه گیری کند که این مقدار خیلی کمتر از حد بحرانی لاکتات در نمونه خون است. بنابراین می توان از این حسگر به عنوان یک rapid test برای اندازه گیری لاکتات در نمونه خون افراد مبتلا به دیابت یا دارای نارسایی کبدی استفاده کرد.

این دانشجوی دکتری شیمی تجزیه افزود: همچنین می توان با کمک آن، مقدار لاکتات خون ورزشکاران را به منظور بررسی شدت یا نحوه آموزش تمرین انجام شده ارزیابی کرد.

به گفته میرزایی در مقایسه با حسگرهای آنزیمی موجود، این روش از مزیت های زیادی از جمله هزینه کمتر، مراحل ساخت و نگهداری آسان تر و دامنه دینامیکی گسترده برخوردار است.

مقاله «یک ابزار تجزیه ای کاغذی مبتنی بر مسافت برای شناسایی سریع غلظت لاکتات خون با استفاده از نانوذرات طلا سنتز شده با گیاه مرزه تابستانی» با عنوان انگلیسی «A distance-based paper sensor for rapid detection of blood lactate concentration using gold nanoparticles synthesized by Satureja hortensis» در شماره ۳۴۵ سال ۲۰۲۱ مجله معتبر علمی بین المللی Sensors and Actuators: B. Chemical با ضریب تأثیر ۷.۴۶۰ به چاپ رسید.

لینک دسترسی به این مقاله https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.snb.۲۰۲۱.۱۳۰۴۴۵ است.

انتهای پیام