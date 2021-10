نگارش یک فصل کتاب انتشارات اشپرینگر نیچر توسط عضو هیات علمی دانشگاه تفرش

ایسنا/مرکزی به دعوت انتشارات اشپرینگر ( (Springer ) فصل سوم کتاب " Laser Cladding of Metals" توسط دکتر غلامرضا فیاض عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه تفرش، با همکاری دکتر سپیده ذاکری تالیف و توسط این انتشارات معتبر بین‌المللی به چاپ رسید.

غلامرضا فیاض افزود: موضوع این کتاب، ساخت افزایشی یا همان چاپ سه بُعدی است که به عنوان یکی از محورهای اساسی تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم مبنای تغییرات عظیمی در انواع صنایع از نفت و گاز و پتروشیمی تا معدن و فولاد شده است. این تغییر ارزنده تولید قطعات پیچیده را تا سطح چاپ یک برگه کاغذ در چاپگرهای معمولی ساده می کند.

وی ادامه داد: در این راستا، ظرف 10 سال گذشته تحقیقات دامنه داری در گروه فیزیک دانشگاه تفرش بطور مستقل و بدون نیاز به همکاری مشترک با گروههای تحقیقاتی خارج از دانشگاه انجام شده است. ازجمله دستاوردهای مهم آن چاپ مقاله ای در سال 2018 با عنوانTowards additive manufacturing of compressor impellers در ژورنال بسیار معتبر Additive Manufacturing با ضریب تاثیر پنج ساله 12.363 است.

عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه تفرش تصریح کرد: با توجه به اهمیت این کار تحقیقاتی که منجر شد شرکت Baker Hughes به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های نفتی جهان که بخشی از شرکت جنرال الکتریک آمریکاست، در مراحل تحقیق و توسعه خود به این مقاله ارجاع دهد، انتشارات Springer-Nature طی درخواست رسمی از بنده، دعوت به تالیف یک فصل در کتاب Laser cladding of metals کرد که در نتیجه فصل سوم این کتاب با عنوان Laser cladding of metals by additive manufacturing: Moving toward 3D printing توسط بنده و دکتر سپیده ذاکری نگاشته شد و در نوامبر سال 2020 به چاپ رسید.

اشپرینگر یکی از بزرگ‌ترین ناشران بین‌المللی است که بیش از ۱۷۰ سال در زمینه انتشار کتاب‌های دانشگاهی و مجلات علمی پژوهشی سابقه دارد.

این کتاب ‏هم‌اکنون در سایت اشپرینگر معرفی شده است و علاقه‌مندان می‌توانند جهت ‏مشاهده آن به نشانی https://www.springer.com/gp/book/9783030531942 مراجعه کنند.

