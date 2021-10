چاپ مقاله عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در مجله ISI کشاورزی انگلستان

ایسنا/خراسان جنوبی مقاله عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در مجله ISI کشاورزی و باغبانی بیولوژیکی انگلستان چاپ شد.

مقاله دکتر مهدی ابراهیمی، مدیر گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با عنوان" Effects of organic fertilisers and mother corm weight on yield, apocarotenoid concentration and accumulation of metal contaminants in saffron (Crocus sativus L.)" در مجله ISI با عنوان Biological agriculture and holticuture به چاپ رسید.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، این مجله به انتشار نتایج مطالعات معتبر مرتبط با سیستم‌های کشاورزی و باغبانی پایدار با هدف تولید غذای سالم و ارگانیک می‌پردازد.

بر اساس نتایج این مقاله کودهای زیستی می‌توانند با افزایش میزان آپوکاروتنوئیدها بر بهبود کیفیت زعفران و همچنین با بهبود صفات مرتبط با کمیت زعفران بر افزایش میزان تولید این محصول راهبردی تاثیرگذار باشند.

از طرفی با انتخاب کودهای آلی مناسب می‌توان از افزایش غلظت فلزات سنگین آرسنیک (As)، سرب (Pb) و جیوه (Hg) در مزارع زعفران جلوگیری کرد که در کمک به کشاورزان برای اخذ تاییدیه‌های لازم جهت صادرات این محصول بسیار حائز اهمیت است.

استان خراسان جنوبی یکی از دو قطب اصلی تولید زعفران در کشور است و انجام پژوهش‌های کاربردی روی این محصول از اولویت‌های سه گانه گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی بشمار می‌آید.

