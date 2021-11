اولین ماشین سبز ایران به نام آمریکا ثبت شد!

ایسنا/لرستان یک مخترع لرستانی گفت: اولین ماشین سبز ایران ساخته شده در لرستان در سال ۲۰۱۷، در اتفاقی عجیب از ثبت پتنت بین‌المللی WIPO در آمریکا در سال ۲۰۲۰ سر درآورد.

هاجر باقری طولابی، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ معادل نوامبر ۲۰۱۷ میلادی، اختراعی تحت‌عنوان اسپیکو، خودروی قابل تغذیه با خورشید، باد و برق در لرستان ساخته و رونمایی شد، در همین سال تیم اسپیکو که توان پرداخت هزینه‌های ارزی ثبت پتنت بین‌المللی WIPO را نداشت تصمیم گرفت یک سایت به زبان انگلیسی تأسیس کند تا با معرفی مشخصات اسپیکو و قرار دادن فیلم‌ها و عکس‌های معرفی آن به زبان انگلیسی در آن سایت، حداقل ثبت اولیه آن را انجام دهد.

باقری عنوان کرد: حال در سال ۲۰۲۰ شاهد ثبت یک پتنت بین‌المللی در آمریکا تحت‌عنوان self charging electric vehicles- powered by solar and wind energy هستیم.

این استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، ادامه داد: در حالی که از سال ۲۰۱۷ این ایده حتی به زبان انگلیسی توسط تیم ایرانی ارائه شده بود، در سال ۲۰۲۰ با حفظ اصل ایده با تغییرات اندکی توسط یک دانشمند آمریکایی ثبت پتنت بین المللی می‌شود.

وی تأکید کرد: ایده‌های نوآورانه برای شرکت‌های دانش بنیان خارجی بسیار حائز اهمیت هستند و پتنت‌های WIPO به منزله امتیاز جهانی این ایده‌ها برای این شرکت‌ها محسوب می‌شوند.

باقری‌طولابی افزود: از طرف دیگر این ایده درحالی سه سال پس از ساخت و مطرح شدن ایده توسط مخترعان لرستانی، توسط یک دانشمند آمریکایی ثبت پتنت بین‌المللی می‌شود که مدتی پیش ظاهر آن توسط یک مجری یک کانال تلویزیونی ماهواره‌ای خارج نشین و نیز مجید خراطها مورد تمسخر قرار گرفته بود، اکثر این تمسخرها بدلیل عدم دانش افراد موردنظر در مورد حوزه کانسپت‌های دست‌ساز دانشگاهی به‌عنوان پروتوتایپ‌های اولیه و تفاوت فاحش همه آن‌ها حتی کانسپت‌های بهترین دانشگاه‌های دنیا مثل دانشگاه استنفورد با مدل‌های تجاری و بازاری است به نحوی که اسپیکو نیز با انواع کانسپت‌های اروپایی همرده خود در ظاهر تفاوت خاصی ندارد.

این مخترع لرستانی با اشاره به این‌که تلاش چندین ساله تیم لرستانی با امکانات کم و تعداد نفرات محدود منجر به هایلایت شدن نام خرم‌آباد و لرستان در صفحه اول جستجوی «خودروی خورشیدی ایرانی» به‌عنوان یک فناوری هایتک در گوگل شده است، تصریح کرد: این مهم در همه جای دنیا با هزینه‌های میلیاردی و تعداد نفرات تیمی بسیار قابل دستیابی است.

وی افزود: امیدواریم از این به بعد با حمایت واقعی مسئولان و حذف بروکراسی‌ها و سنگ‌اندازی‌های اداری، شاهد از دست دادن فرصت ثبت جهانی چنین ایده‌های نابی به این سادگی نباشیم.

