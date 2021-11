چرا «پیکاسو» به سرقت «مونالیزا» متهم شد؟

پابلو پیکاسو، هنرمند مشهور اسپانیایی، زمانی به عنوان یکی از مظنونین سرقت تابلو «مونالیز» مورد بازجویی قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، زندگی پابلو پیکاسو ـ هنرمند اسپانیایی ـ به عنوان یکی از مشهورترین هنرمندان قرن بیستم میلادی، موضوع چندین کتاب و فیلم بوده است. پیکاسو زندگی‌اش را به کامل ترین نحو ممکن گذرانده است. او تمام عمر ۹۱ ساله خود را با خلاقیت و ابداع طی کرده و سرانجام در سال ۱۹۷۳ درگذشته است.

یکی از عواملی که بر شهرت پیکاسو افزود، این بود که او از موسس مکتب کوبیسم در هنر بود. این نقاش بسیار پرکار بوده و در طول زندگی خود اسلوب های هنری مختلفی را امتحان کرده است.

مانند بسیاری از نوابغ تاریخ، زندگی شخصی پیکاسو نیز مانند آثار هنری‌اش قابل توجه است.

در ادامه این گزارش که به مناسبت تولد ۱۴۰ سالگی پیکاسو در سایت خبری الجزیره منتشر شده است، چند واقعیت از زندگی این هنرمند را می‌خوانید که احتمالا قبل از این به گوشتان نخورده است.

پیکاسو مرده متولد شد!

اواخر ماه اکتبر سال ۱۸۸۱ پیکاسو، پس از مشقت‌های بسیاری که مادرش در وضع حمل او متحمل شد، چشم به جهان کشود اما او آنقدر ریز و نحیف بود که پرستاران گمان میکردند که او مرده متولد شده است! بنابراین نوزاد را به کناری گذاشته و مشغول درمان و نجات مادرش شدند.

این وضعیت همچنان ادامه داشت تا اینکه عموی او داخل اتاق که نوزاد در آن قرار داشت سیگاری روشن کرد، پیکاسو در این هنگام به گریه افتاد و تازه آن موقع بود که فهمیدند او زنده است!

بیش از ۲۰ اسم داشت

ما این هنرمند را به نام پابلو پیکاسو می‌شناسیم اما نام کامل او از چندین کلمه تشکیل شده است. در هنگام غسل تعمید نام او به این صورت انتخاب شد: پابلو دیگو خوسه فرانسیسکو د پائولا خوان نیوموسنو ماریا د لوس رمدیوس سیپریانو د لا سانتیسیما ترینیداد مارتر پاتریسیو کلیتو روییس ای پیکاسو. این نام عجیب و طولانی، ترکیبی از اسم نزدیکان او و بزرگان دینی اسپانیا بود.

اولین تابلویش را در ۹ سالگی کشید

(The Picador) ـ اثری که پیکاسو در ۹ سالگی ترسیم کرد

پدر پیکاسو خود تقاش و مدرس هنر بود از این رو به سرعن متوجه استعداد شگرفت پسرش در نقاشی شده و از هفن سالگی تعلیم نقاشی به او را آغاز کرد.

در ۱۳ سالگی در مدرسه هنرهای زیبای بارسلون پذیرفته شد. او امتحان سختی که پیش رو داشت را در یک هفته به پایان رساند در صورتی که برای سایران معمولا یک ماه زمان می‌برده است.

پیکاسو اولین شاهکار هنری خود را در ۱۵ سالگی ترسیم کرده است. در این نقاشی، او پدر، مادر و خواهر کوچک ترش را در محراب و در حال عبادت ترسیم کرده است.

متهم به سرقت تابلو «مونالیزا» بود

زمانی که پیکاسو ۲۹ سال داشت، عالم هنر یکی از بزرگترین رسوایی ها را تجربه کرد و آن سرقت تابلو «مونالیزا» از موزه لوور بود. پس از آن پلیس شروع به بازجویی از مظنونین سرقت «مونالیزا» کرد، در میان مظنونین، گیوم اپولینر ـ شاعر و ادیب فرانسوی ـ نیز قرار داشت که از روی عمد و یا ناخواسته دوست خود پیکاسو را هم درگیر ماجرا کرد. اما در نهایت هر دوی آن‌ها تبرئه شدند. «مونالیزا»، اثر بی نظیر داوینچی، در نهایت پس از دو سال پیدا شد. سارق او یکی از کارمندان سابق موزه لوور بود. او که اصالتی ایتالیایی داشت، در توجیه سرقت خود معتقد بود که «مونالیزا» برای ایتالیاست و باید به وطن اصلی‌اش بازمی‌گشت.

چندین مهارت مختلف داشت

پیکاسو علاوه بر اینکه نقاش بود، مجسمه ساز، شاعر، نمایشنامه نویس و طراح صحنه نیز بوده است. پیکاسو سرودن شعر را کمی دیرتر آغاز کرد؛ در سال ۱۹۳۵ و زمانی که ازدواج اولش پایان یافت، او شروع به شعر گفتن کرد. باز سال ۱۹۳۵ تا سال ۱۹۵۹ پیکاسو ۳۰۰ قصیده سروده است.

در دهه چهل قرن گذشته، پیکاسو دو نمایشنامه کامل به نام‌های «Desire Caught by the Tail» و «The Four Little Girls» نوشته است که هر دو آثاری سورئالیستی بودند.

