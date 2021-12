ایسنا/خراسان رضوی بازارهای سهام یومیوری شیمبون (Yomiuri ShimbunStock) به‌دلیل کاهش پولی جهانی از زمان شروع همه‌گیری کووید-۱۹ مملو از صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده است اما قیمت سهام شرکت‌های ژاپنی به کندی بهبود می‌یابد. سهام‌ ژاپنی‌ها به‌طور فزاینده‌ای از شاخص‌های سهام جهانی حذف می‌شوند و اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند بر جذب سرمایه شرکت‌ها تاثیر بگذارد.

به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن نیوز، شرکت‌های ژاپنی در حال بررسی این مورد هستند که آیا می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خود را با هدف رشد که گفته می‌شود کمتر از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خارجی است، افزایش دهند و پول بیشتری برای دستیابی به رشد بیشتر جذب کنند.

در نوامبر، شرکت مالی آمریکایی مورگان استنلی کپیتال اینترنشنال (MSCI)، ارائه‌دهنده خدمات مالی پیشرو در ایالات‌متحده پس از بررسی موضوعات منتخب در شاخص سهام خود ۱۵ شرکت ژاپنی ازجمله شرکت‌های معروفی مانند یامادا هلدینگ، شرکت کاسیو کامپیوتر و شرکت فرآوری مواد غذایی ان اچ را از این فهرست حذف کرد و دو شرکت ژاپنی (Open House Co و Benefit One Inc) نیز به تازگی انتخاب شدند.

به گفته یکی از مقامات یک شرکت بزرگ اوراق بهادار، حذف شرکت‌های ژاپنی به معنی «خروج پول‌های خارجی از ژاپن» است. دلیل این امر این است که کارگزاری‌های جهان، تراست‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با شاخص ام‌اس‌سی‌آی (MSCI) را به ارزش بالغ بر ۱۶ تریلیون دلار (حدود ۱۸۰۰ تریلیون ین) می‌فروشند.

این سومین بار متوالی از نوامبر سال گذشته بود که بیش از ۱۰ شرکت ژاپنی از شاخص ام‌اس‌سی‌آی (MSCI) حذف شدند و بیشترین میزان از زمان حذف ۲۰ شرکت در ماه مه ۲۰۱۱، بلافاصله پس از زلزله بزرگ شرق ژاپن بود.

این حذف‌ها به‌دلیل افت ارزش سهام ناشی از بهبود آهسته عملکرد تجاری شرکت‌های ژاپنی بود و گفته می‌شود که سهام در شاخص ام‌اس‌سی‌آی (MSCI) بر اساس جمع مبلغ سرمایه بازار آنها و سایر عوامل انتخاب می‌شوند.

شاخص بازار سهام برای بورس اوراق بهادار توکیو (Nikkei ۲۲۵) در مقایسه با این بازارهای سهام جهانی کم رنگ می‌شود. در حالی که شاخص این سهام در پایان نوامبر ۷۰ درصد افزایش داشت، در مقایسه با پایین‌ترین میزان در مارس ۲۰۲۰ زمانی که قیمت سهام در بحبوحه همه‌گیری پایین‌تر بود، میانگین صنعتی ۳۰ سهام داوجونز ۹۰ درصد افزایش داشت.

سهام ایالات‌متحده، همانطور که توسط گوگل، آمازون، فیسبوک و اپل (در حال حاضر متاپلتفرم) ارائه شده است، از طریق سرمایه‌گذاری‌های تهاجمی در دیجیتال‌سازی و سایر زمینه‌ها رشد کردند و سرمایه‌گذاران برای خرید سهام آنها به رقابت پرداختند.

به گفته تحلیلگران، با این حال، شرکت‌های ژاپنی با سرمایه‌گذاری نکردن پولی که انباشته کرده‌اند، فرصت‌های رشد را از دست داده‌اند و قدرت درآمد ضعیف آنها در ارزش سهام آنها منعکس می‌شود.

جدیدترین کاهش ارزش ین و افزایش ارزش دلار آمریکا نیز این روند را تسریع کرده است. سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش سهام تبدیل شده به دلار آمریکا اهمیت می‌دهند.

شاخص بازار سهام برای بورس اوراق بهادار توکیو (Nikkei ۲۲۵) بر اساس دلار در این ماه به پایین‌ترین سطح خود در سال رسید. افزایش قیمت مواد خام تهیه شده از خارج از کشور به‌عنوان فشار بیشتر بر درآمد شرکت‌های ژاپنی در بحبوحه کاهش ارزش ین تلقی می‌شود.

سرمایه‌گذاران خارجی ۷۰ درصد از حجم معاملات در بورس اوراق بهادار توکیو را تشکیل می‌دهند. اگر شرکت‌های ژاپنی همچنان در جذب سرمایه‌گذاران خارجی شکست بخورند، ممکن است برای جمع‌آوری پول از بازارهای سهام دچار مشکل شوند.

حمایت دولت نیز برای ایجاد فضایی که سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها را جذب کند، ضروری است. در مقایسه با ایالات‌متحده، هزینه‌های مالی ژاپن در مناطق رشد پایین باقی مانده است.

شینگو آید، محقق ارشد در موسسه تحقیقاتی NLI (یک شرکت اندیشکده مستقر در توکیو) گفت: ایجاد محیطی که ورود شرکت‌ها به بخش‌های امیدوارکننده را تسهیل می‌کند، مهم خواهد بود برای مثال، تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاری در آن‌ها به تنهایی برای شرکت‌ها پرمخاطره است.

