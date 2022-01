دیپلم افتخار «جایزه بچلدر» آمریکا برای کتاب ایرانی

«هفت اسب، هفت رنگ» یا «مرغزار فانتزی‌ها» نوشته محمدهادی محمدی برنده دیپلم افتخار جایزه «بچلدر» آمریکا شد.

به گزارش ایسنا به نقل از کتابک (نهاد مجازی ترویج کتاب‌خوانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و خانه کتابدار کودک) انجمن کتابداران آمریکا به رسم هر سال آثار مختلفی را که جوایز گوناگون ادبیات کودکان را از آن خود می‌کنند، به هزاران بیننده به شکل آنلاین معرفی کرد. یکی از این جوایز معتبر که در بین کتابداران و کارشناسان ادبیات کودکان آمریکا جایی ویژه دارد، جایزه میلدرد آل. بچلدر است. در میان تنها پنج کتابی که دیپلم افتخار این جایزه را به خود اختصاص داده‌اند، نام یک نویسنده و یک تصویرگر ایرانی محمدهادی محمدی و نوشین صفاخو به چشم می‌خورد. کتاب برگزیده از ایران که تاکنون به چندین زبان زنده دنیا منتشر شده و جوایز بسیاری را از آن خود کرده. کتاب «هفت اسب و هفت رنگ» است که در آمریکا با عنوان «مرغزار فانتزی‌ها» منتشر شده است.

جایزه «میلدرد آل. بچلدر» یکی از معتبرترین جایزه‌هایی است که از سوی نهاد معتبر انجمن کتابداران آمریکا به کتاب‌هایی داده می‌شود که از زبانی دیگر به انگلیسی ترجمه و در ایالات متحده منتشر شده‌اند. این جایزه و دیپلم‌های افتخار آن به ناشری تعلق می‌گیرد که این کتاب را منتشر کرده است. ناشرانی که این جایزه یا دیپلم‌های افتخار را می‌برند، می‌توانند مدال آن را روی کتاب‌های خود حک کنند و این امر در فروش تضمین‌شده کتاب در آمریکا مؤثر خواهد بود.

میلدرد آل، بچلدر مدیر اجرایی انجمن خدمات کتابخانه‌ای کودکان در آمریکا بوده است که برای بزرگداشت نام او از سال ۱۹۶۵ این جایزه در آمریکا از سوی انجمن کتابداران به کتاب‌های برتر ترجمه اهدا می‌شود. اهمیت این جایزه و دیپلم‌های افتخاری که به پنج کتاب تعلق می‌گیرد از جنبه اعتبار فرهنگی و مادی چنان بزرگ است که سرنوشت کتاب‌هایی که این جایزه را دریافت می‌کنند دگرگون می‌شود. کتاب‌هایی که این جایزه یا دیپلم را دریافت می‌کنند نه تنها در شبکه ملی کتابخانه‌های کودک و نوجوان آمریکا خریداری می‌شوند که موفقیت بزرگی در کارنامه ناشر آمریکایی و ناشری که آن کتاب را به زبان دیگر منتشر کرده است، به شمار می‌رود. ناشر هلندی کتاب هفت اسب، هفت رنگ، انتشارات کوریدو از این رخداد بسیار خشنود است و ضمن تبریک به هادی محمدی و نوشین صفاخو، تاکید کرده است از این پس راهی متفاوت برای این کتاب آغاز می‌شود.

در هدفی که برای اعطا این جایزه و دیپلم‌های افتخار آن آمده این است که به ناشری داده می‌شود که کتاب خارجی برجسته‌ای را ترجمه و چاپ کرده است. هدف از اعطای این جایزه گونه‌ای تبادل فرهنگی میان کشورهای جهان است. کودکانی که با فرهنگ کشورهای دیگر آشنا می‌شوند نه تنها درک بالاتری نسبت به فرهنگ‌های دیگر به دست می‌آورند موجب آشنایی با ادبیات کلاسیک کشورهای دیگر می‌شوند. وقتی کودکان ترجمه کتابی از کشور دیگر را می‌خوانند با کودکان کشورهای دیگر احساس نزدیکی می‌کنند. در ملاک‌های ارزشیابی اثر روی این موارد تاکید شده است: از ادبیات بومی آمریکا نباشد، تصویرهای کتاب‌ها به اندازه خود متن اهمیت دارد. خوانندگان کتاب باید حس کنند که یک کتاب خارجی می‌خوانند. در مطابقت اثر ترجمه با اصل اثر باید مفهوم اصل اثر به خوبی منتقل شده باشد. دقت و شفافیت در ترجمه مشخص باشد. در ترجمه طرح داستان و شخصیت‌های داستانی به خوبی پردازش شده باشند. سبک اثر به خوبی رعایت شده باشد.

در معرفی «هفت اسب، هفت رنگ» که با نام «در مرغزار خیال In the Meadow of Fantasies» در آمریکا منتشر شده، عنوان شده است: نویسنده این اثر محمدهادی محمدی، با محور قرار دادن شخصیت دختری توان‌یاب که در تصویر اول داستان روی تخت خوابیده است به سوی موضوع کودکان با نیازهای ویژه رفته است. اما در این داستان که ترکیبی از فانتزی و نمادهای زبانی است، قرار نیست مانند روایت‌هایی در این حوزه سرگذشت تاب‌آوری یا قهرمانی دخترک گفته شود. حتی در این داستان از این که دخترک چه حال و روزی دارد سخنی گفته نمی‌شود، تنها در گوشه تصویر اول، بخشی از یک ویلچر نشان داده شده است که نشانه‌ای برای وضعیت شخصت اصلی داستان است. زبان نمادین و لایه‌های تو در توی این داستان که با تصویرگری‌های خیال‌برانگیز و زیبای تصویرگر کتاب نوشین صفاخو همراه شده است، فضایی متفاوت برای درگیری مخاطبان با شناخت نیازهای این کودکان و دنیای ذهنی آن‌ها ایجاد می‌کند.

در این روایت آن کسی که داستان را می‌سازد، نیرویی بیرون از آن نیست، بلکه ذهن پویای دختری است که در وضعیت افتاده روی تخت، از پنجره روزنی پیدا می‌کند تا دیوارها را پشت سر بگذارد و در دشت پیش ‌رو دنیایی برای خود بسازد که در آن جنبش و حرکت اسب‌هایی که پر از رنگ‌اند، اما یکی از آن‌ها بی رنگ است، پر از جا هستند، اما یکی از آن‌ها بی‌جا است پرسش اصلی روایت را شکل دهند.

