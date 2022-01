ایسنا/خراسان رضوی کتاب‌ها ما را به دنیایی ورای دنیای واقعی می‌برند و در عین حال که آموزنده هستند، الهام می‌بخشند و ما را سرگرم می‌کنند.

گودریدز(Goodreads) بزرگ‌ترین پلتفرم جهان برای خوانندگان، ارزیابی و بررسی کتاب‌هاست. امسال انواع کتاب‌ها در لیست توصیه شده اعضای گودریدز مانند کتاب‌هایی در مورد تغییرات آب‌و هوایی، کتاب‌های نویسندگان سیاه‌پوست و آسیایی و آمریکایی یا کتاب‌های تاریخی مشاهده می‌شود. در سال جاری بازیگران هالیوودی نیز در جمع این نویسندگان حضور داشتند. ازجمله «چراغ سبز» نوشته متیو مک کانهی که بهترین خاطرات سال نیز بود.

چندین کتاب داستانی و غیرداستانی محبوب در میان منتقدان گودریدز در سال ۲۰۲۱ به شرح ذیل است:

داستانی

«افرادی که در تعطیلات ملاقات می‌کنیم» (People We Meet on Vacation) اثر امیلی هنری

اثری دیگر از نویسنده «کتاب ساحلی» در مورد دو دوست کاملا متضاد است که هر تابستان با هم به تعطیلات می‌روند. الکس، پسری آرام و پاپی پر از شور و هیجان است. این دو پس از یک سفر مشترک، با هم دوست می‌شوند و هر تابستان به مدت ۱۰ روز تعطیلات را با هم سپری می‌کنند، تا دو سال پیش که همه چیز خراب می‌شود. حالا پاپی و الکس برای یک سفر دیگر دور هم می‌آیند تا ببینند که آیا می‌توانند دوستی خود را اصلاح کنند یا واقعا چیز دیگری بین آن‌ها وجود دارد.

«قیام مالیبو» (Malibu Rising) نوشته تیلور جنکینز رید

رمان‌های تیلور جنکینز رید به‌ عنوان مهیج‌ترین رمان‌ها شناخته می‌شوند و «قیام مالیبو» نیز از این امر مستثنی نیست. این کتاب یک اثر حماسی و متحول‌کننده است که حول داستان زندگی چهار خواهر و برادر مشهور می‌گذرد. آنان فرزندان ستاره راک افسانه‌ای میک ریوا هستند و به دلایل مختلف منتظر مهمانی سالانه خود می‌شوند به جز نینا که اخیرا توسط شوهرش رها شده است اما در این مهمانی حضور دارد و اسرار خانواده آشکار می‌شود.

«چهار باد» ( Four Winds) نوشته کریستین هانا

کریستین هانا به خاطر رمان‌های تخیلی تاریخی دلخراش و هیجان‌انگیزش شناخته می‌شود. «چهار باد» در تگزاس در سال ۱۹۳۴ و در زمان رکود بزرگ و خشکسالی اتفاق می‌افتد. السا باید انتخاب کند که بماند و برای موفقیت سرزمین، خانه و جامعه‌اش بجنگد یا از فرصتی استفاده کند و به امید زندگی بهتر به کالیفرنیا برود. این داستان جستجوی رویای آمریکایی است، سفری دردناک و تکان‌دهنده که احتمالا در چشم بسیاری از خوانندگان اشک می‌نشاند.

«آخرین چیزی که به من گفت» (The Last Thing He Told Me) اثر لورا دیو

قبل از ناپدید شدن، اوون مایکل برای همسر جدیدش، هانا یک یادداشت می‌گذارد، «از او محافظت کن» که به وضوح به دختر نوجوانش، بیلی اشاره دارد. در حالی که هانا و بیلی منتظر بازگشت وی هستند، FBI رئیس اوون را دستگیر می‌کند و دو زن را مامور می‌کند تا گذشته اوون را کنار هم بگذارند و دلیل واقعی ناپدید شدن او را دریابند.

«بزرگراه لینکلن» (The Lincoln Highway) اثر آمور تاولز

در ژوئن ۱۹۵۴، امت واتسون ۱۸ ساله است و به تازگی از خدمت یک ساله خود در ندامتگاه به دلیل قتل غیرعمد آزاد شده است. پدر و مادرش مرده‌اند و اموالشان توسط بانک سلب شده است. امت قصد دارد برادر هشت ساله‌اش را برای شروعی تازه به غرب ببرد تا اینکه متوجه می‌شود ۲ دوست ندامتگاهی‌اش نقشه‌های بسیار متفاوتی دارند.

«پروژه هیل مری» (Project Hail Mary) اثر اندی ویر

در این رمان معمایی علمی تخیلی جذاب، رایلند گریس بدون هیچ خاطره‌ای در یک کشتی در اعماق فضا با ۲ خدمه مرده و یک ماموریت غیرممکن پیش رو از خواب بیدار می‌شود. رایلند که تنها بازمانده یک ماموریت انتحاری ناامیدکننده است، باید به امید نجات تمام بشریت بر یک تهدید در سطح انقراض زمین غلبه کند.

«کلارا و خورشید» (Klara and the Sun) اثر کازوئو ایشی گورو

در سال ۲۰۱۷ کازوئو ایشی گورو برنده جایزه نوبل ادبیات شد؛ این اولین رمان وی پس از این جایزه است. داستان که در آینده نزدیک اتفاق می‌افتد، از طریق کلارا وضعیت انسان را بررسی می‌کند. کلارا هوش مصنوعی است ولی عمق احساسات انسانی را درک می‌کند؛ در حالی که از ویترین فروشگاه نگاه می‌کند، منتظر می‌ماند تا روزی یک مشتری او را انتخاب کند. این کتاب شیرین، گیرا و به طرز ماهرانه‌ای زیباست و در این داستان علمی تخیلی، ارتباط، از دست دادن و عشق بررسی می‌شود.

«فشار» (The Push) اثر اشلی آدرین

فشار یک داستان هیجان‌انگیز است که می‌توان آن را در یک روز خواند. بلایت مصمم بود مادری باشد که خودش هرگز نداشت اما وقتی دخترش به دلیل داشتن یک ویژگی مبهم شوم که هیچکس به جز بلایت متوجه آن نمی‌شود شروع به رفتار متفاوتی می‌کند با مشکل روبه‌رو می‌شود. وقتی پسر بلایت به دنیا می‌آید، همه چیز خوب پیش می‌رود تا اینکه زندگی او در یک لحظه تغییر می‌کند.

«سرزمین ابر فاخته» (Cloud Cuckoo Land) اثر آنتونی دوئر

این رمان گذر از قرن‌های مختلف را نشان می‌دهد از کتابخانه‌ای در یک شهر باستانی تا یک کشتی بین‌ستاره‌ای آینده‌نگر؛ داستان‌های متعدد حول یک کتاب باستانی یعنی سرزمین ابر فاخته متمرکز می‌شوند. هر زمان که هر کدام از شخصیت‌های داستان ایتون را کشف کند، ایتون آرزو دارد تبدیل به یک پرنده شود تا بتواند آرمان‌شهر را در آسمان‌ها پیدا کند و زندگی‌اش تغییر می‌کند.

«زیر درب پچ پچ» (Under the Whispering Door) نوشته تی. جی. کلون

وقتی عزراییل والاس پرینس را از مراسم تشییع جنازه خودش به یک کافی شاپ عجیب در کوهستان برد، در نهایت فهمید که ممکن است واقعا مرده باشد. او در آن‌جا با مالک کافی‌شاپ یعنی هوگو ملاقات کرد. هوگو متوجه شد والاس حاضر نیست زندگی خود را رها کند، پس آن ۲ تصمیم گرفتند تا هفت روز آن‌طور که والاس دوست دارد زندگی کنند؛ قبل از اینکه هوگو به او کمک کند تا به زندگی پس از مرگ برود.

کتاب‌های غیر داستانی

«گریه در اچ مارت: خاطرات» نوشته میشل زائونر (Crying in H Mart: A Memoir)

میشل زائونر بزرگ‌ شدن به صورت یک آمریکایی کره‌ای تبار را در این کتاب بررسی می‌کند، همان‌طور که او به بزرگ‌سالی می‌رسد، بیشتر و بیشتر از میراث کره‌ای خود دور می‌شود تا زمانی که مادرش به سرطان پانکراس مبتلا می‌شود. زائونر که مجبور است دوباره با هویت خود ارتباط برقرار کند، واقعی‌ترین نگاه را به سخت‌ترین روزهای خود ارائه می‌دهد و هر ذره غم و اندوه و درگیری آمیخته با توضیحات را به تصویر می‌کشد.

«دوباره فکر کن: قدرت دانستن آنچه که نمی‌دانی» (Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know) اثر آدام گرانت

آدام گرانت روانشناسی سازمانی است که به مطالعه چگونگی یافتن انگیزه و معنا در افراد می‌پردازد. در این کتاب گرانت مردم را تشویق می‌کند که نه تنها از اشتباهات درس بگیرند بلکه به بررسی احساسی که اشتباه در انسان به وجود می‌آورد بپردازند.

وی بررسی می‌کند که چرا از تفکر دوباره ناراحت هستیم، چگونه می‌توانیم درون‌نگری بیشتری ایجاد کنیم و چگونه می‌توانیم به دیگران بیاموزیم که دوباره به شیوه‌ای فکر کنند که اغلب سازنده‌تر از درست کردن همه چیز است. این کتاب خوانندگان را تشویق می‌کند که بر اعتماد به نفس بیش از حد غلبه کنند و سعی بر دانستن همه چیز نداشته باشند.

«میان دو قلمرو:رویدادی از یک زندگی گسسته» (Between Two Kingdoms: A Memoir of a Life Interrupted) اثر سلیکة جواد

در داستانی متحول‌کننده که از همان صفحات اول خوانندگان را به خود جذب می‌کند، در تابستان پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه با سلیکة جواد و دنیایی از فرصت‌ها آشنا می‌شویم. پس از انبوهی از خارش‌های عجیب، خستگی اجتناب‌ناپذیر و آزمایش‌های فراوان، درست قبل از تولد ۲۳ سالگی‌اش تشخیص داده می‌شود که به سرطان خون مبتلا شده است.

پس از چهار سال بستری شدن در تخت بیمارستان، سلیکة سرانجام سرطان را شکست می‌دهد تا مجموعه جدیدی از چالش‌های پیش روی خود را بیابد؛ چگونه به جای زنده ماندن زندگی کنیم. پر از حقایق احساسی این داستان شکست و پیروزی از یک بازمانده که فرصتی برای شروع دوباره پیدا کرده است.

«The Anthropocene Reviewed» اثر جان گرین

اگرچه جان گرین به خاطر پرفروش‌ترین و دلخراش‌ترین رمان‌هایش شناخته می‌شود، این اولین اثر غیرداستانی اوست که شامل مجموعه‌ای از مقالات شخصی است. این مقالات که از پادکست او اقتباس و گسترش یافته، مشاهدات و بررسی تجربیات بشر در عصر زمین‌شناسی کنونی است.

«چگونه از یک فاجعه آب‌وهوایی جلوگیری کنیم: راه حل‌هایی که داریم و پیشرفت‌هایی که نیاز داریم» (How To Avoid A Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need) اثر بیل گیتس

بیل گیتس با پشتوانه ۱۰ سال تحقیق از این کتاب برای توضیح اینکه چرا و چگونه باید در جهت رسیدن به هدف خود یعنی به صفر رسیدن انتشار گازهای گلخانه‌ای کار کنیم، استفاده می‌کند. گیتس در این کتاب که به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود، سرنوشت زیست‌محیطی را که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، روش‌هایی که فناوری می‌تواند به ما کمک کند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش یا حذف کنیم و یک برنامه در دسترس و کاملا تعریف‌ شده که همه افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند، توصیف می‌کند.

«چه اتفاقی برایت افتاد؟» (What Happened To You? Conversations on Trauma, Resilience, and Healing) اثر بروس دی پری و اپرا وینفری

چه اتفاقی برایت افتاد؛ یک کتاب خودیاری روان‌شناختی است که در آن اپرا وینفری و دکتر بروس پری متخصص مغز و تروما تجربیات اولیه‌ای را که الگوهای رفتاری ما را در آینده شکل می‌دهند بررسی می‌کنند.

آنان به جای اینکه بپرسند «چه مشکلی داری» از حکایات شخصی استفاده می‌کنند تا خوانندگان را تشویق کنند که بپرسند «چه اتفاقی برایت افتاده است» و گذشته خود را برای غلبه بر چالش‌های شخصی امروز خود بررسی کنند.

«امپراتور درد» (Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty) اثر پاتریک رادن کیف

خانواده ساکلر یکی از ثروتمندترین خانواده‌های جهان است که به دلیل کمک‌های بزرگ خود به هنر و علوم شناخته می‌شود و نام آن‌ها بر روی موسسات تاریخی از هاروارد تا لوور حک شده است. منبع ثروت خانواده به‌طور کلی یک راز بود، تا اینکه یک روز مشخص شد که آنها مسئول ایجاد و توزیع اکسی کانتین(یک داروی مسکن و مخدر قوی) هستند.

این کتاب غیرداستانی که به شرح سه نسل از خانواده ساکلر می‌پردازد، چگونگی مشارکت این خانواده بدنام در شروع اپیدمی مواد افیونی را بررسی می‌کند.

«مجموع ما: نژادپرستی برای همه هزینه دارد و چگونه می‌توانیم با هم پیشرفت کنیم» اثر هدر مک‌گی

هدر مک‌گی اقتصاددانی است که توضیح می‌دهد چگونه نژادپرستی و برتری‌طلبی سفیدپوستان اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی بر سفیدپوستان نیز دارد. او از مفهوم «جمع صفر»(این ایده که پیشرفت برای برخی به قیمت از دست دادن دیگران تمام می‌شود) برای معرفی مفهوم جدید خود استفاده می‌کند؛ سود همبستگی، ایده‌ای که وقتی مردم از تمام نژادها دور هم جمع می‌شوند، پیشرفت در بین همه احساس می‌شود، در واقع دستیابی به آنچه به تنهایی انجام نمی‌شود.

هدر از مثال‌های تاریخی و داستان‌های فردی استفاده می‌کند تا توضیح دهد که چگونه نژادپرستی علیه اقلیت‌ها پیامدهای منفی برای همه داشته است و راه‌حل‌های واقعی برای آینده‌ای بهتر ارائه می‌دهد.

«کد شکن»The Code Breaker: Jennifer Doudn) Gene Editing, and the Future of the Human Race) اثر والتر ایزاکسون

جنیفر دودنا با الهام از کتابی که پدرش در کلاس ششم در مورد کدگذاری DNA به او داد، تصمیم گرفت تا دانشمند شود و در نهایت CRISPR را ایجاد کرد؛ ابزاری که می‌تواند DNA را ویرایش کند. CRISPR که اکنون درگیر یک سری چالش‌ها و بحث‌های اخلاقی است این ظرفیت را دارد که نژاد بشر را برای همیشه با هک تکاملی تغییر دهد که شامل کمتر مستعد ابتلا به ویروس‌ها و بیماری‌های روانی یا ویرایش بالقوه DNA برای بهبود انسان‌های آینده است.

«چهارصد روح: تاریخ جامعه آفریقایی آمریکا» ۱۶۱۹-۲۰۱٩(Four Hundred Souls: A Community History of African America, ۱۶۱۹-۲۰۱۹) ویرایش شده توسط ایبرام ایکس کندی و کیشا ان.بلین

این کتاب گزارشی از ۴۰۰ سال تاریخ سیاه‌پوستان در آمریکاست. این کتاب که توسط دو مورخ نوشته شده است، با ورود ۲۰ نفر از مردم ندونگو به بردگی در سال ۱۶۱۹ شروع می‌شود و در ۸۰ فصل داستان‌های برده‌داری، جداسازی و ستم را بیان می‌کند. همچنین جشن‌هایی برای هنر و موسیقی آفریقا معرفی می‌شود، مجموعه‌ای که زندگی را تغییر می‌دهد و با مقاله‌ای از آلیشیا گارزا درباره جنبش زندگی سیاه‌پوستان به پایان می‌رسد.

«رو به کوه» (Facing the Mountain) نوشته دنیل جیمز براون

این کتاب ساعت‌های بی‌شماری مصاحبه و تحقیق در مورد چهار خانواده ژاپنی آمریکایی را دنبال می‌کند که پسرانشان در طول جنگ جهانی دوم داوطلبانه برای تیم رزمی هنگ ۴۴۲ داوطلب شدند و خانواده‌هایشان به‌عنوان شهروندان آمریکایی با کمپ‌های توقیف و تعصب وحشیانه مواجه شدند.

تعداد دیگری از کتابهای پرفروش سال ۲۰۲۱ از قرار ذیل است:

. «تپه ای که بالا می‌رویم» (The Hill We Climb) اثر آماندا گورمن

. «ما در پایان آغاز کردیم» نوشته کریس ویتاکر

. «شدن» اثر میشل اوباما

. «چگونه پچ پچ ذهن خود را آرام کنیم» نوشته ایتان کراس

. «توطئه» نوشته ژان هانف کورلیتز

. «دایره بزرگ» اثر مگی شیپستد

. «پزشکان بلک ول: چگونه دو خواهر پیشگام پزشکی را برای زنان و زنان را برای پزشکی آماده کردند» نوشته جانیس پی نیمورا

