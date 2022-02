سـومین کنگره پژوهشـی دانشـجویان دانشـگاه علوم پزشـکی هرمزگان برگزار شد

ایسنا/هرمزگان دبیر علمی کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: کنگره های دانشـجویی فرصـت مناسـبی برای اندیشـمندان و دانش پژوهان جوان است تا با جدیدترین یافته های عرصــه دانش و فناوری آشــنا شــده و از دنیای علم و دســتاوردهای آن عقب نمانند.

پدرام بلبلی زاده در گفت و گو با ایسنا افزود: سـومین کنگره پژوهشـی دانشـجویان دانشـگاه علوم پزشـکی هرمزگان بعنوان یک رویداد کشوری، با هدف اعتلای دانش علوم پزشکی در بین دانشجویان و دانش پژوهان برگزار شد.

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: کنگره سوم که به صورت رویداد آنلاین کشوری برنامه ریزی و اجرا شد، تداوم حرکتی ارزشمند است که در طی دو سال گذشته آغاز شده و شاهد پرباری روز افزون این رویداد پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هستیم.

دکتر امین رضا نیکپور عنوان کرد: تلاش های شبانه روزی کادر اجرایی و علمی کنگره که از دانشجویان پرتلاش و خوش فکر این دانشگاه و با همکاری دانشجویان اقصی نقاط کشور می باشد، امید به داشتن آینده پژوهشی روشن را در بین دانشجویان علوم پرشکی هرمزگان و دیگر نقاط کشور دوچندان می کند.

موانع اجرای طرح های تحقیقاتی و محدودیت های انتشار بین المللی یافته های علمی برای متخصصان سلامت ایران در زمان همه گیری ویروس کرونا، درمان های19-COVID مبتنی بر نانوذرات: یک بررسی سیستماتیک کارآزمایی بالینی، بررسی میزان شیوع آسیب های شریانی به دنبال شکستگی سوپراکوندیلار استخوان هومروس و جا اندازی آن در اطفال استان مازندران: یک مطالعه ی گذشته نگر، مدل پیشبینی کننده خطر وضعیت بحرانی 19 -COVID براساس بیماری های زمینه ای و گروه های خونی در بیماران بستری، شهرستان بیرجند بین فرردین 1399تا فروردین 1، مقایسه شیوع سندرم متابولیک بر اساس تعریفهای III ATP، IRANI و IDF در ابوبکر جعفرنژاد شرکت کنندگان در جمعیت کوهورت فسا-1، بررسی اثر اسانس الئورزین گیاه atlantica Pistacia بر اختلال حافظه فضایی القا شده با تزریق داخل صفاقی لیپوپلی ساکارید LPS و تعیین بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در رت، بعنوان موضوعات پنل سخنرانی شماره 3 در روز پایانی کنگره است.

کارگاه آشنایی با ایندکس ها و نحوه انتخاب مجلات معتبر در حوزه علوم پزشکی بعنوان برنامه جانبی کنگره می باشد که توسط دکتر عباس فراهانی دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار شد.

عناوینی از جمله فناوری لیپوزوم ها برای درمان سرطان سینه، بررسی اثر استفاده موضعی از ترانگزامیک اسید در کنترل خونریزی در بیماران کاندیدای جراحی هرنی اینگوئینال: یک کار آزمایی بالینی، رویکردهای )استراتژی( کاهش بیماری پیوند علیه میزبان GVHD ) (در مدل های حیوانی، کرونا و تاثیر اعتقادات مذهبی بر پذیرش واکسن )یک مطالعه کیفی(، ارتباط بین شاخص های تن سنجی و عوامل خطر قلبی عروقی در کودکان و نوجوانان با وزن نرمال: مطالعه کاسپین-5 و The efficacy of CRISPR/Cas9 system in modifying hematopoietic stem cells in β-hemoglobinopathies بعنوان پنل سخنرانی شماره 4 اعلام و برگزار شد.

پنل سخنرانی شماره 5 کنگره با موضوعات: نیازسنجی آموزشی درس زبان تخصصی داروسازی از دیدگاه اساتید و دانشجویان داروسازی، Application of EGCG as a Neuroprotective Agent for the Treatment of Neurodegenerative Diseases: A Review Article، بررسی فعالیت ضد ویروسی G Mulberrofuran برای درمان سندرم تنفسی حاد سارس کرونا ویروس 2، فرموالسیون و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی عصاره ی استاندارد غوزه پنبهGossypium Berberis ، ریشه multiflora، vulgaris L شیرازی آویشن وhirsutum L. Zataria زرشک Boiss با هدف اثرات درمان لیشمانیوز پوستی و کاربرد عصاره سیاه دانه به عنوان یک درمان کمکی در استئوآرتریت: مروری سیستماتیک ارائه شد.

