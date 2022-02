کسب رتبه اول دانشگاه کاشان در رویداد ملی فناورانه

ایسنا/اصفهان در رویداد ملی فناورانه سیستم‌های انتقال قدرت و گیربکس ایران، دانشگاه کاشان رتبه اول را کسب کرد.

رویداد ملی فناورانه سیستم‌های انتقال قدرت و گیربکس ایران به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک علم و فناوری قزوین، شرکت نیرومحرکه، شرکت کرمان موتور، و شرکت چرخشگر برگزار و با حضور ده‌ها شرکت دانش‌بنیان و مراکز پیشرفته صنعتی و دانشگاهی در بهمن سال ۱۴۰۰ میزبان طرح‌های خلاقانه در زمینه سیستم‌های مرتبط با انتقال قدرت و گیربکس خودرو بود.

پس از چند مرحله داوری طرح‌های ارسالی، طرح دکتر سید احمدرضا افسری عضو هیات علمی دانشگاه کاشان گروه مهندسی برق-قدرت تحت عنوان «گیربکس مغناطیسی» در مراسم اختتامیه به‌عنوان رتبه اول از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به میزبانی پارک علم و فناوری قزوین معرفی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه کاشان، محورهای ارزیابی این طرح‌ها با شاخص‌های نوآوری و سطح خلاقیت، تخصص مورد نیاز، امکان به تولید رساندن، امکان ارائه در بازار جهانی، ارزش افزوده اقتصادی، میزان نیاز بازار به ایده و میزان فاصله ایده تا بازار انجام می‌گیرد.

طرح گیربکس‌های مغناطیسی با تجربه‌ای حدودا ده ساله در تیم تحقیقاتی مرتبط در دانشگاه کاشان در حال پیگیری است که تاکنون ۶ نسل مختلف از آن به مرحله تولید نمونه اولیه صنعتی رسیده است.

دانشگاه کاشان همزمان با تیم‌های تحقیقاتی مستقر در دانشگاه‌های کشورهای آمریکا (Texas A&M University) و انگلستان (The University of Sheffield) از پیشتازان توسعه و ساخت این تکنولوژی هستند.

در گیربکس‌های مغناطیسی، برخلاف انواع مکانیکی متداول، هیچگونه اتصال مکانیکی بین محورها وجود ندارد و بالطبع نویز صوتی، نیاز به روانکاری، خستگی و شکست دندانه‌ها در آن وجود نخواهد داشت. این ساختار دارای حفاظت ذاتی اضافه بار بوده و در برابر اضافه بارهای اعمالی به‌صورت هرزگرد عمل می‌کند و پس از رفع اضافه بار به‌صورت خودکار عملکرد را بازیابی می‌کنند. صنایع مختلفی همچون نیروگاه‌های بادی، پیشرانه‌های دریایی و زیر دریایی، صنایع موتور گیربکسی، خودرو و ... از مخاطبان این تکنولوژی است.

در اختتامیه مراسم ضمن اهدای جوایز و لوح یادبود، مدیریت عامل شرکت نیرومحرکه، اعلام آمادگی خود را در خصوص عقد قرارداد صنعتی‌سازی و دریافت این طرح اعلام کرد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ارائه هرگونه حمایت مادی و معنوی در راستای پیاده‌سازی طرح مذکور در صنایع پیشرفته کشور خبر داد.

