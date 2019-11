۷ خوردنی برای مقابله با سرماخوردگی و آنفلوآنزا

همزمان با سردتر شدن هوا و شیوع بیماری‌های سرماخوردگی و آنفلوآنزا مصرف خوراکی‌های دارای خواص آنتی‌باکتریال برای کمک به درمان هرچه سریع‌تر توصیه می‌شود.

به گزارش ایسنا، در زمان سرماخوردگی و آنفلوآنزا بیمار اشتهای چندانی به غذا ندارد اما توجه به رژیم غذایی و مصرف خوراکی‌های حاوی ترکیب‌های آنتی‌باکتریال به فرد کمک می‌کند تا سیستم ایمنی خود را در برابر بیماری تقویت کند.

از جمله خوراکی‌هایی که برای مقابله با سرماخوردگی و آنفلوآنزا مناسب است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سوپ مرغ: سوپ مرغ از جمله بهترین خوردنی‌ها در زمان ابتلا به آنفلوآنزا و سرماخوردگی به حساب می‌آید. با مصرف این غذا می‌توان بخشی از نیاز بدن به مایعات را برای مقابله با ویروس‌ها تامین کرد. سوپ مرغ همچنین به کاهش التهاب تحریک کننده‌ی علائم این دو بیماری کمک می‌کند.

ویتامین C: مرکبات حاوی مقدار قابل توجهی از ویتامین C است که سیستم ایمنی را تقویت می‌کند. این ویتامین آنتی‌اکسیدان به حساب می‌آید که مصرف روزانه آن برای برخورداری از سیستم ایمنی سالم توصیه می‌شود. همچنین می‌توان ویتامین C مورد نیاز بدن را با مصرف انواع مرکبات، کلم بروکلی، گوجه فرنگی، سیب‌زمینی شیرین و مکمل‌های این ویتامین تامین کرد.

سیر و پیاز: سیر و پیاز تاثیر بسزایی در مقابله با سرماخوردگی دارند. همچنین این دو ماده خوراکی ویروس را از بین برده و بدن را از مواد سمی پاک می‌سازند.

عسل: عسل یکی از بهترین گزینه‌های درمانی برای گلودرد است. عسل ترکیب ضدعفونی کننده طبیعی به حساب می‌آید که همچون هیدروژن پراکسید عمل می‌کند. این ماده خوراکی سطح گلو را پوشانده و یکی از بهترین خوراکی‌ها برای مقابله با سرماخوردگی و گلودرد است. همچنین ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان و آنتی‌میکروبیال این خوراکی با عفونت ناشی از باکتری، ویروس و قارچ مقابله می‌کند.

خوراکی‌های سرشار از روی: بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف قرص‌های حاوی روی از زمان شروع سرماخوردگی مدت زمان بیماری را یک روز کاهش می‌دهد. تخمه کدو و نخود از جمله خوراکی‌های حاوی روی هستند.

گوجه فرنگی: برای افرادی که رژیم غذایی گیاهخواری دارند سوپ گوجه جایگزین مناسبی برای سوپ مرغ است. گوجه فرنگی حاوی آنتی‌اکسیدان لیکوپن است و لیکوپن با عدم توازن رادیکال‌های آزاد ناشی از عفونت مقابله می‌کند.

به گزارش تایمز آو ایندیا، همچنین استراحت کردن به بهبود هر چه سریع‌تر بیماری و تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کند.

انتهای پیام