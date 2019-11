ایسنا/بوشهر فراخوانی از طرف دفتر روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست کشور منتشر شده که در آن از خبرنگاران خواسته است آثار رسانه ای و مطبوعاتی خود را در ارتباط با منطقه راپمی (خلیج فارس و دریای عمان) به روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.

رییس اداره روابط عمومی محیط زیست استان بوشهر در این باره گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات استان بوشهر که آثاری در زمینه منطقه خلیج فارس و دریای عمان داشته اند؛ اعم از خبر، گزارش، تیزر، عکس و دیگر گونه های خبررسانی، می توانند آثار خود را حداکثر تا ۱۸ آذرماه ۹۸ به دفتر روابط عمومی و امور رسانه های سازمان حفاظت محیط زیست کشور به نشانی ایمیل news@doe.ir ارسال نمایند.

فاطمه رستمیان افزود: خبرنگاران و اصحاب رسانه ای که قصد ارسال آثار خود را به دبیرخانه دارند حتما در موضوع ایمیل خود عنوان "فراخوان آثار رسانه ای منطقه راپمی" را نیز قید نمایند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، پس از پایان زمان مهلت ارسال آثار رسانه ای به دبیرخانه در سازمان حفاظت محیط زیست، کارگاهی دو روزه در تاریخ اول و دوم دی ماه ۹۸ در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل خواهد شد و علاوه بر آموزش مباحث تخصصی در زمینه منطقه راپمی، آثار برگزیده معرفی و از برگزیدگان قدردانی خواهد شد.



در ادامه متنی در باب منطقه راپمی و کنوانسیون کویت آمده است:

"منطقه دریایی راپمی (خلیج فارس و دریای عمان) یکی از مهمترین مناطق استراتژیک جهان به شمار می آید و حفاظت از این اکوسیستم دریایی حساس در برابر آلودگی های ناشی از منابع واقع در خشکی و دریا به ویژه فعالیت های نفتی و توسعه برنامه های اکتشاف و استخراج نفت و تردد نفتکش ها، از اهمیت زیادی برای کشورهای منطقه و جهان برخوردار است. در این راستا با تشکیل اجلاس حقوقی کشورهای منطقه (نایروبی- نوامبر ۱۹۷۶)، اجلاس کارشناسان سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد (کویت- دسامبر ۱۹۷۶)، اجلاس فنی-حقوقی کشورهای منطقه و سازمان های تخصصی ملل متحد (بحرین-ژانویه ۱۹۷۷) منجر به برگزاری کنفرانس نمایندگان تام الاختیار کشورهای منطقه شد. با توافق همه کشورهای عضو و به منظور اجرای مفاد کنوانسیون یاد شده سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) (Regional Organization for the Protection of the Marine Environment (ROPME) تاسیس شد که محل آن در کویت است.

سازمان منطقه ای راپمی تا کنون به تهیه چهار پروتکل به شرح زیر در زمینه های مختلف و در رابطه با حفاظت محیط زیست دریایی در برابر آلاینده های مختلف اقدام نموده است:

یک. کنوانسیون‌ منطقه‌ای‌ کویت برای‌ همکاری‌ درباره حمایت‌ و توسعه‌ محیط‌ زیست دریایی و نواحی‌ ساحلی‌ در برابر آلودگی (۱۹۷۸) که هدف از آن جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست دریائی و مبارزه با آلودگی در منطقه دریائی (خلیج فارس و دریای عمان) است.

دو. پروتکل‌ همکاری‌ منطقه‌ای‌ برای مبارزه‌ با آلودگی‌ ناشی‌ از نفت‌ و سایر مواد مضره‌ در موارد اضطراری‌ کویت (۱۹۷۸) که هدف از آن انجام کلیه اقدامات لازم و موثر برای حفاظت از نواحی ساحلی و منافع دولت های متعهد در برابر آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در محیط زیست دریائی در مواقع اضطراری است.

سه. پروتکل‌ راجع‌ به‌ آلودگی دریایی‌ ناشی‌ از اکتشاف و استخراج‌ از فلات‌ قاره‌ (۱۹۸۹) که هدف از آن انجام اقدامات مشخص تر جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف و استخراج بستر و زیربستر دریا است.

چهار. پروتکل‌ راجع‌ به‌ حمایت‌ محیط‌ زیست دریایی در برابر منابع‌ آلودگی مستقر در خشکی‌ مواد زائد زیان بخش‌ و دفع‌ آنها (۱۹۹۰) که هدف از آن تحکیم تدابیر موجود برای جلوگیری، کاهش و مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی در سطح ملی و منطقه ای و انجام اقدامات لازم در این مورد است. (منبع: سازمان حفاظت محیط زیست)

