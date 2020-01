اینترنت علاوه بر مزایا، مضراتی هم دارد؛ یکی از این مضرات سوء استفاده بعضی کاربرها یا نهادهای وابسته به برخی دولت‌های بیگانه در فضای اجتماعی است که با هدف هک، توهین و تخریب دیگران و شخصیت‌های مهم انجام می‌شود.

علی اصغر زارعی - کارشناس فضای مجازی - در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: در فضای مجازی، مشاهده می‌شود که برخی اشخاص یا نهادها که ممکن است به دولت‌های بیگانه وابسته باشند با هک کردن دیگران و انتشارات اطلاعات خصوصی آن‌ها و همینطور با دروغ پراکنی، سعی می‌کنند اهداف خودشان را پیش ببرند.

به گفته او یکی از راه‌های برخورد با این اشخاص، گزارش رفتار سوء آن‌ها به ارائه دهنده‌های شبکه‌های اجتماعی است، با این وجود، این امکان هم برای کاربران قرار داده شده که این افراد را در شبکه‌های مختلف اجتماعی بلاک کنند.

او بیان کرد با این راهکارها می‌توانید افرادی که در شبکه‌های مختلف اجتماعی برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کنند یا قصد دارند به دیگران آسیب برسانند و یا امنیت دیگران را به خطر می اندازند، گزارش دهید تا ارائه دهنده‌های شبکه اجتماعی جلوی رفتارهای مخرب آن‌ها را بگیرند.

ممکن است برخی کاربران با نحوه بلاک کردن در همه شبکه‌های اجتماعی آشنا نباشند که این موضوع در زیر توضیح داده شده است.

روش بلاک کردن در فیس‌بوک

برای ریپورت کردن این افراد در فیس‌بوک، به پروفایل آن‌ها بروید و در سمت راست کاور فوتو، روی سه نقطه و بعد روی ریپورت کلیک کنید. در این مرحله باید بگویید که دقیقا می‌خواهید چه کاری انجام دهید. پس گزینه Report This Profile و بعد گزینه Continue را بزنید.

در مرحله بعدی حالت ریپورت را مشخص کنید، مثلا اگر اکانت جعلی است و یا یک فرد با هویت جعلی فعالیت می‌کند باید گزینه This Is A Fake Account را بزنید. یا اگر شخص به شما آزار رسانده، گزینه This Person Is Annoying Me را بزنید و بعد از انتخاب یکی از گزینه‌ها Continue را بزنید.

در مرحله بعد هم گزینه Submitted To Facebook For Review را انتخاب کنید. در آخر هم فیس‌بوک بررسی می‌کند و اگر اکانت را افراد دیگری هم ریپورت کرده باشند برای همیشه آن حساب را مسدود می کند.

روش بلاک در توییتر

در توییتر هم به پروفایل شخص مورد نظر وارد شوید و روی سه نقطه کلیک کنید و بعد گزینه گزارش کردن یا همان ریپورت را انتخاب کنید و در مرحله بعدی دلیل گزارشتان را انتخاب کنید، مثلا اگر محتوای توییت‌های آن فرد توهین‌آمیز باشد گزینه ۵ را انتخاب کنید. حالا با توجه به گزینه‌ای که در مرحله قبل مشخص کردید، به صورت دقیق‌تر از شما سوال پرسیده می‌شود که با انتخاب گزینه مناسب پاسخ را مشخص کنید.

در مرحله بعد گزینه "شخص دیگر" را انتخاب کنید. در آخر هم امکان بلاک کردن یا پنهان کردن پروفایل شخص مورد نظر به شما داده می‌شود.

روش بلاک در اینستاگرام

اما در اینستاگرام و تلگرام پروسه ریپورت کردن افراد ساده‌تر و کوتاه‌تر است. در اینستاگرام کافی است به پیج شخص مورد نظر مراجعه کنید، در بالای سمت راست روی علامت سه نقطه کلیک کنید و بعد گزینه Report را بزنید.

در مرحله بعد دو گزینه برایتان نمایش داده می شود، گزینه اول It, s Spam و گزینه دوم Inappropriate It, s، توصیه من به شما این است که گزینه It, s Spam را انتخاب کنید.

حالا یک پیام می‌بینید که نشان می‌دهد که پروسه ریپورت کردن شخص مورد نظر با موفقیت انجام شده است.

روش بلاک در تلگرام

در تلگرام وقتی یک کاربر به شما پیام می‌دهد، اگر شمارش در لیست مخاطبان گوشی شما ثبت نشده باشد، بالای صفحه دو گزینه Add Contact و Report Spam برای شما ظاهر می‌شود.

روی گزینه Report Spam کلیک و آن شخص مزاحم را گزارش کنید.

بعد یک پنجره برای شما باز می‌شود که از شما سوال می‌کند، شما برای گزارش Spam بودن این کاربر مطمئن هستید، برای تایید گزینه OK را بزنید.

انتهای پیام