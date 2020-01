مشخص شدن زمان برخورد یک کهکشان در گذشته

ایسنا/زنجان از تحلیل داده‌­های تلسکوپ فضایی تس، زمان برخورد یک کهکشان با کهکشان راه شیری در گذشته مشخص شد.

امیر حسن‌زاده، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان، حامد قاسمی دانش‌آموخته دکتری و حسین صفری با یک تیم بزرگ بین‌المللی متشکل از حدود ۱۰۰ نفر از محققان و دانشمندان از موسسه‌­ها و دانشگاه‌های معروف دنیا همکاری کردند.

این گروه بین‌المللی با یک روش علمی توسعه یافته نوین مشخصات ستاره قدیمی با نام نو هندی به جست‌وجوی گذشته تاریخی کهکشان راه شیری پرداختند که این مطالعه یک تک ستاره روشن در صورت فلکی هندی قابل مشاهده از آسمان نیم‌کره جنوبی، راز برخورد کهکشان ما معروف به راه شیری را با کهکشان کوچک گایا در طول پیشینه­ آن آشکار کرد.

ستارگان اطلاعات فسیل‌­گونه­‌ای از تاریخ گذشته خودشان و محیطی که در آن شکل گرفته‌­اند، دارند. این تیم تحقیقاتی با استفاده از داده‌­های تلسکوپ فضایی و تلسکوپ‌­های بزرگ زمینی رموز ستاره نو هندی را آشکار کردند.

ستارگان با نوسانات طبیعی (لرزه‌شناسی ستاره­‌ای مبتنی بر نوسانات نور ستاره) تعیین سن می‌شوند که توسط ماموریت فضایی ناسا تلسکوپ فضایی تس است که در سال ۲۰۱۸ به فضا پرتاب شده و هدف آن یافتن سیارات فراخوشیدی و ستارگان آن‌ها است، با ترکیب داده‌­ها با تلسکوپ فضایی گایا مربوط به آژانس فضایی اروپا، پیشینه تاریخی مربوط به ستاره نو هندی که ۱۱.۵ میلیارد سال پیش متولد شده بود، آشکار شد.

این مقاله تحقیقاتی با عنوان “Age dating of an early Milky Way merger via asteroseismology of the naked-eye star v Indi" است که در مجله Nature Astronomy چاپ شد.

