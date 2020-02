کتاب «نیمه‌ تاریک نابغه»، زندگی‌نامه «آلفرد هیچکاک» کارگردان شهیر تاریخ سینمای جهان منتشر شد.

به گزارش ایسنا، «نیمه‌ تاریک نابغه» (زندگی‌نامه‌ آلفرد هیچکاک) نوشته دونالد اسپوتو و ترجمه محسن امیری است که چاپ اول آن شامل ۱۶ فصل، در ۸۰۸ صفحه با قیمت ۷۵هزار تومان توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شده است.

روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در معرفی این کتاب نوشته است: کتاب «نیمه‌ تاریک نابغه» (زندگی‌نامه‌ آلفرد هیچکاک) ترجمه‌ فارسی کتاب The Dark Side of Genius (The Life of Alfred Hitchcock) است که در آن با نگرشی خاص به زندگی و شخصیت آلفرد هیچکاک پرداخته شده است. این کتاب جوایز متعددی را به دست آورده است. نیویورک‌تایمز مطالعه‌ این کتاب را برای اهالی سینما و علاقه‌مندان به هنر هفتم، واجب دانسته و ورایتی آن را شگفت‌انگیز عنوان کرده است.

