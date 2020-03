جهان علیه تحریم ایرانیان

در پی شیوع ویروس کرونا در ایران، تحریم‌های آمریکا علیه کشور ما روی تازه‌ای از خود نشان داده؛ تحریم‌هایی که در امتدادِ رویه گذشته، جان تعداد زیادی از ایرانی‌ها را نشانه گرفته است. در همین راستا، مردم ایران با بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی و «دیپلماسی عمومی»، از مردم دنیا درخواست می‌کنند که در قالب وحدتی بین‌المللی برای لغو تحریم‌های انسان‌ستیزانه آمریکا علیه ایرانیان، وارد میدان شوند.

امروز که ویروس کرونا منجر به افزایش فشار اقتصادی و معیشتی بر ایرانیان شده و سلامتی آنها را در خطر جدی قرار داده است؛ مردم ایران درخواستی از همه ملت‌های دنیا، در سراسر این کره خاکی دارند. آنها می‌خواهند که شهروندان همه کشورها از روسای جمهور، نمایندگان پارلمان‌ها و وزرای امور خارجه خود بخواهند که در مذاکره و رایزنی با دولت آمریکا، لغو تحریم‌های ظالمانه نسبت به ایرانیان را در اولویت قرار دهند.

به گزارش ایسنا، بی‌شک، ویروس کرونا به عنوان ویروسی خطرناک، تاکنون توانسته رکوردهای بسیاری را ثبت و نقطه عطفی را در تاریخ حیات بشر رقم بزند. نقطه‌ای که ضمن به چالش کشیدن روش‌های پیشین حکمرانی، بیشتر مفاهیم برآمده از توسعه سیاسی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای موسوم به جهان اول را زیر سئوال بُرده است.

البته سکّه کرونا، روی دیگری هم دارد که نباید از آن غفلت کرد. به طوری‌که امروز با قرار گرفتن اخبار کرونا در سرخط اخبار دنیا، مردم همه کشورها از شنیدن تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا، نسبت به سلامتی و بهداشت همنوعان خود در سراسر دنیا نگران شده و برای یکدیگر پیام‌های امیدبخش ارسال می‌کنند. خلاصه با ویروس کرونا تمرین می‌کنیم که مراقب سلامتی خود باشیم تا دیگران بیمار نشوند. در واقع با کرونا می‌توانیم روحیه جمعی، وحدت انسانی و مهربانی را تمرین کنیم.

در این میان آنچه مانع هم‌بستگی و انسجام همه انسان‌ها برای مبارزه با ویروس کشنده کرونا شده؛ «سیاست» است. سیاست، قدرت‌طلبی و منفعت‌گرایی حاکمان که منجر به وضع تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران شده؛ علاوه بر محدودیت‌های معیشتی به اقدامی علیه حیات و سلامت ایرانیان تبدیل شده است.

برای همین امروز که دنیا با دردی مشترک به نام «کرونا» دست و پنجه نرم می‌کند و دشواری و محدودیت ناشی از کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی را در مدتی کوتاه از سر می‌گذراند؛ شاید زمان مناسبی باشد تا مردم دنیا درک کنند که کمبود دارو و تجهیزات پزشکی ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایرانیان تا چه حد آنها را از حقوق‌شان محروم کرده است. تحریم‌هایی که به دلیل بی‌توجهی سردمداران بقیه دولت‌ها به ویژه کشورهای اروپایی تداوم یافته است.

از آنجا که شرایط نامساعد ناشی از شیوع ویروس کرونا، فضایی را فراهم کرده که مردم دنیا بتوانند ضمن درک موقعیت ایرانیان، به پاس اخلاق و انسانیت در کنار آنها بایستند؛ درخواست می‌شود شهروندان غیر ایرانی از روسای جمهور، نمایندگان پارلمان‌ها و وزرای امور خارجه خود بخواهند که در مذاکره و رایزنی با دولت آمریکا، لغو تحریم‌های ظالمانه نسبت به ایرانیان را در اولویت قرار دهند.

بدین منظور خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به عنوان رسانه‌ای که بنیاد آن را جوانان و دانشجویان ایرانی تشکیل داده‌اند؛ با تهیه درخواستی به زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی از همه ملت‌های جهان درخواست می‌کند با انتشار گسترده این متن بتوانند صدای مردم ایران را در ضرورت لغو تحریم‌ها از طریق دولتمردان کشورشان به دولت آمریکا برسانند.

انتظار می‌رود؛ هموطنان و همنوعان، در این کنش انسانی و اخلاقی همدل و یکرنگ عمل کنند تا پیروز نهایی این بازی، اخلاق باشد و نه سیاست. دقت داشته باشیم که این پویش یک حرکت کاملاً مردمی و انسانی جدا از همه مسائل و مرداودات سیاسی حاکم بین دولت‌ها و حکومت‌هاست. این پویش مردمی؛ تمرینی برای تقویت «دیپلماسی عمومی» و نقش‌آفرینی ملت‌ها در بهبود اوضاع جهان و تلاشی است برای دستیبابی به آرزوی دیرینه هر انسانی، یعنی آزادی و صلح جهانی.

برای همین ایرانیان داخل و خارج از کشور با نگرش‌ و بینش‌های مختلف و همچنین همه ملت‌ها و نژادها برای حضور در این کنش اخلاقی - انسانی دعوت می‌شوند. از افراد شناخته‌شده و محبوب ایرانی و غیر ایرانی اعم از دانشمندان، اساتید دانشگاه‌ها، هنرمندان، ورزشکاران، شاعران و نویسندگان، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و ... انتظار می‌رود؛ از انعکاس‌دهندگان صدای مردم ایران در لغو تحریم‌ها باشند. کرونا فرصتی است تا همه مردم دنیا بتوانند با عملکردشان مصداق آن شعر نغز سعدی باشند که:

«بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک پیکرند

چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار»

برای اینکه بسامد صدای مردم ایران در گوش دولتمردان دنیا بیشتر شود؛ توصیه می‌شود متن زیر را با هشتگ #علیه_تحریم در شبکه‌های مجازی اعم از توییتر، اینستاگرام و فیسبوک منتشر کنید.

در حالی‌که دهکده جهانی در حال مبارزه علیه #کویید۱۹ است، ملت ایران مجبور است در جبهه دومی نیز مبارزه کند: مبارزه علیه #تحریم‌های_آمریکا.

پیام ما به تمامی رهبران جهان: بیایید با ویروس مبارزه کنیم نه با ملت‌ها.

#تحریم‌_ایران_را_متوقف_کنید

لطفاً پیش از آن که خیلی دیر شود، به اشتراک بگذارید

As the global village continues to fight against #COVID19, the Iranian nation has to fight a second battle: THE US SANCTIONS

Our message to all the world leaders: Let's fight against the virus—NOT against the nations

#StopIranSanction

Please share before it's too late

بینما تواصل القریة العالمیة مکافحة فیروس کوفید ١٩، فالشعب الإیرانی یقاتل علی جبهة ثانیة أیضاً وهی: العقوبات الأمریکیة.

رسالتنا الواضحة لقادة العالم هی: تعالوا نکافح الفیروس، ولیس الناس.

أوقفوا العقوبات المفروضة علی إیران

قوموا بمشارکة النص قبل فوات الأوان

Alors que le village mondial lutte contre le #Covid19, la nation iranienne devrait lutter dans un second front qui est les #sanctions américaine. Notre message aux leaders mondiaux: Venez lutter contre le virus et non contre le peuple

Arrêtez les sanctions contre l’Iran

Während alle im globalen Dorf im Kampf gegen Covid-19 sind, müssen die Iraner an zwei Fronten kämpfen: gegen US-Sanktionen und gegen #Covid-19

Unsere Botschaft an alle Staatsoberhäupter: Kämpfen Sie gegen Corona und nicht gegen die Menschen! Stoppt #Sanktionen gegen Iran! Teilen Sie den Text bitte weiter, bevor zu spät ist

Mientras la aldea global está luchando contra #Covid19, la nación iraní tiene que pelear una segunda batalla: las sanciones de los Estados Unidos

Nuestro mensaje a los lideres mundiales: luchemos contra el virus, no contra la gente

#detenersancionesaIrán

Por favor, compártelo antes de que sea demasiado tarde

