موفقیت سریالی مانند «خانه کاغذی»، علاقمندان مجموعه‌های تلویزیونی در سراسر دنیا را به تماشای سریال‌های اسپانیایی ترغیب کرده است.

به گزارش ایسنا سایت خبری الجزیره در گزارشی با اشاره به پیشرفت سریال‌های اسپانیایی به‌ویژه سریال «خانه کاغذی» که گاهی از تولیدات انگلیسی و امریکایی هم محبوب‌تر واقع شده‌اند، اعلام کرد، قسمت چهارم سریال اسپانیایی «خانه کاغذی» با کسب رتبه اول تعداد تماشا در سطح جهانی در نتفلیکس، باعث کنجکاوی مخاطبان برای تماشای سریال‌های اسپانیایی شده است.

این گزارش در ادامه، پنج سریال اسپانیایی پربیننده را معرفی کرده است که در زیر می‌خوانید:

وزارت زمان (the ministry of time):

داستان درباره یک جنگجو در قرن شانزدهم، یک دانشجو در قرن نوزدهم و یکی از اعضای کادر پزشکی در قرن بیست و یکم‌ است. این افراد با سفر در زمان سعی دارند تا تاریخ اسپانیا را از دست عده‌ای خلافکار و دزد که به زمان‌سفر کرده‌اند نجات دهند.

این‌ سریال ترکیبی از تاریخ و فانتزی است و بسیار از حوادث تاریخی را نیز نشان می‌دهد.

تاکنون چهار فصل از این‌ سریال منتشر شده که اولین فصل آن در سال ۲۰۱۵ و آخرین آن در سال ۲۰۲۰ بوده است. این سریال در سایت نتفلیکس موجود است.

گرند هتل (Grand Hotel):

«گرند هتل» در سال ۲۰۱۱ تولید شد و در سال ۲۰۱۶ نسخه مصری آن هم با همان داستان ساخته شد.

داستان در هتل کوچکی در یکی از شهرهای ساحلی اسپانیا روایت می‌شود و اوایل قرن بیستم اتفاق می‌افتد اما نشانه های قرن ۱۹ را هم دارد.

این سریال سه فصل دارد. پدرو آلنسو که در سریال معروف «خانه کاغذی» حضور داشته در این سریال هم ایفای نقش می‌کند.

زندانی (vis a vis):

بسیاری از هنرمندان سریال «خانه کاغذی» در سریال «زندانی» بازی می کنند. داستان درباره زن‌ جوان و ساده‌ای است که درگیر جرمی می‌شود و به زندان می‌افتد. مشکلات و حوادثی که در طول داستان برایش اتفاق می‌افتد قصه را پیش می‌برد.

الکس پینا نویسنده اصلی سریال «خانه کاغذی» در این سریال هم به عنوان نویسنده حضور دارد.

زمان در میانه است (the time in between):

این سریال مربوط به زمان جنگ داخلی اسپانیا و اتحاد رژیم‌ جدید اسپانیا با نازی‌ها ست.

قهرمان داستان که یک طراح لباس است با شخصی سیاسی دوست می‌شود و داستان وارد ماجراهای سیاسی و اطلاعاتی می‌شود.

این سریال در نتفلیکس قابل مشاهده است و بازیگرانی چون آدریانا اوگارته و هنا نیو (بازیگر انگلیسی) در آن هنرنمایی می‌کنند.

اسکله (the pier):

این سریال در سال ۲۰۱۹ ساخته شد و فصل دوم آن در سال ۲۰۲۰ منتشر شد.

الکس پینا، سازنده سریال «خانه کاغذی» نویسنده و الوارو مورته از بازیگران این مجموعه است.

در ابتدا بیننده به اشتباه گمان می‌کند که با یک داستان عاشقانه مواجه است اما در ادامه رمز و راز قتل یکی از شخصیت‌های اصلی است که در حقیقت داستان را پیش می‌برد. در خلال معمای داستان اسرار شخصیت‌ها هم فاش می‌شود.

الکس پینا سعی کرده تا در این سریال، داستان هیجان‌انگیزی را ارائه کند و با استفاده از قهرمان‌های سریال «خانه کاغذی» هیجان آن را به این سریال نزدیک کند.

