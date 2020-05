طراحی و ساخت مبدل دوسویه غیرایزوله توسط محققین دانشگاه اراک

ایسنا/مرکزی مبدل دوسویه غیر ایزوله با تکنیک سوئیچینگ نرم توسط محققین دانشگاه اراک طراحی و ساخته شده و نتیجه پژوهش انجام شده در این خصوص در یکی از مجلات IEEE به چاپ رسید.

براساس اعلام روابط عمومی دانشگاه اراک، پژوهش انجام شده توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه اراک متشکل از دکتر مهدی رضوانی وردوم و دکتر امین میرزایی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه اراک منجر به طراحی و پیاده سازی یک مبدل کاهنده-افزاینده دوسویه غیر ایزوله با بکارگیری سلف های کوپل شده و تکنیک سوئیچینگ نرم شد.

نتیجه این پژوهش در مجله IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics به چاپ رسیده است که ضریب تاثیر آن 5.972 با درجه کیفیت Q1 است.

در این مقاله یک مبدل DC-DC دو سویه باک – بوست غیر ایزوله جدید پیشنهاد شده است که از تکنیک سوئیچینگ نرم برای روشن و خاموش کردن همه المان‌های سوئیچ شونده بهره می برد.

کنترل این مبدل به صورت PWM بوده و مبدل پیشنهادی با داشتن ساختار مداری ساده تر در مقایسه با ساختارهای مشابه، دارای بهره ولتاژ مناسب، راندمان بالاتر، حجم مداری کمتر، تلفات توان کمتر، استرس کمتر ولتاژ روی سوئیچ های انتقال توان و کنترل پذیری ساده تر است. سلول پیشنهاد شده در ساختار این مبدل قابلیت استفاده در سایر مبدل‌های غیر ایزوله دو سویه را داراست.

به دلیل مزایا و مشخصات مبدل پیشنهادی، این مبدل در منابع انرژی تجدید پذیر مانند سلول های خورشیدی، سیستم های فتوولتائیک (PV)و خودروهای برقی (EV) به عنوان مدار واسط برای افزایش و نیز تنظیم ولتاژ خروجی دارای کاربرد زیادی است.

روش کنترلی PWM مخفف عبارت Pulse Width Modulation بوده که به فارسی مُدولاسیون پهنای پالس یا مُدولاسیون عرض پالس نامیده می شود و روشی برای تنظیم توان الکتریکی داده‌شده به بار خروجی، با تغییردادن مدت زمان قطع‌ و وصل شدن منبع توان در هر سیکل از عملکرد مبدل است.

انتهای پیام