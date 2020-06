چاپ مقاله پژوهشگر جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در مجله ISI با ضریب تاثیر 1.25

ایسنا/آذربایجان غربی مقاله مشترک دکتر فاطمه مجیدی، پژوهشگر گروه شیمی تجزیه جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در مجله Arkivoc با ضریب تاثیر 1.25 چاپ و نمایه شد.

این مقاله با عنوان توسعه روش ساده جهت سنتز سبز مشتقات پیریمیدونفتیریدینی درحضور نانو ذرات نقره به چاپ رسیده است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان،این مقاله حاصل همکاری پژوهشی دکتر مجیدی با گروه شیمی آلی دانشگاه ارومیه با وابستگی علمی گروه پژوهشی شیمی تجزیه جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی به چاپ رسیده است.

لازم به ذکر است مقاله A simple protocol for the green synthesis of a new series of pyrimido[4,5-b][1,6]naphthyridines in the presence of silver nanoparticles (AgNPs) توسط دکتر احمد پورستار مرجانی، دکتر جبار خلفی و دکتر فاطمه مجیدی ارلان و الهام عینی در مجله Arkivoc با ضریب تاثیر 1.25 به چاپ رسیده است.

لازم به ذکر است: در مقاله حاضر یک روش آسان و موثر جهت سنتز تک ظرفی چندجزیی مشتقات پیریمیدونفتیریدینی از واکنش آریل گلی اکسالها، ٦-آمینواوراسیل و ٤-هیدروکسی کینولین در حضور نانوذرات نقره بعنوان کاتالیزور با فعالیت بالا در حلال آب/اتانول گزارش شده است.

از مزایای روش ارائه شده زمان کوتاه واکنش، بازده بالای محصولات و مقدار کم کاتالیست مصرفی می باشد.

گفتنی است: ترکیبات هتروسیکلی جوش خورده دارای اتم ازت بدلیل خواص بیولوژیکی و دارویی جزو ترکیبات بسیار مهم در صنایع دارویی به شمار می روند و این ترکیبات دارای خصوصیات، ضد سرطان، ضد HIV، ضدمیکروبی، ضد تمور و ضدباکتریایی میباشندکه ارایه روش های جدید جهت سنتز ترکیبات هتروسیکلی مورد توجه شیمیدان ها قرار گرفته است. بسیاری از روش های ارایه شده جهت سنتز این ترکیبات معایبی از قبیل کاتالیزورهای گران قیمت، شرایط نسبتا سخت واکنش و راندمان پایین می باشند بطوریکه سنتز این ترکیبات را با محدودیت هایی مواجه کرده است به همین دلیل تحقیق حاضر با معرفی روش های جدید، ساده و با راندمان بالا جهت سنتز مشتقات جدید از اهمیت به سزایی برخوردار است.

