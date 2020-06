جریمه ۱۰ میلیاردی برای گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه لیموترش

ایسنا/فارس مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس از جریمه ۱۰ میلیارد ریالی برای گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه لیموترش خبر داد.

علی مبشری گفت: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر دپوی مقادیر زیادی لیموترش توسط عده‌ای سودجو در چند باغ واقع در شهرستان جهرم، گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری بازرسان سازمان صمت موفق به شناسایی سه نفر در این رابطه شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی تعزیرات فارس، او ادامه داد: با تشکیل پرونده برای این افراد و ارسال به شعبه ویژه احتکار تعزیرات حکومتی فارس، متهمان احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: طی بازجویی از متهمان و تحقیقات انجام شده توسط شعبه رسیدگی کننده، مشخص شد این افرد اقدام به گرانفروشی، کم فروشی و عرضه خارج از شبکه بیش از ۱۰ تن لیمو ترش کرده و این اقدام آن‌ها موجب اخلال در بازار این محصول شده است.



مبشری خاطرنشان کرد: نهایتا با تکمیل تحقیقات و محرز شدن تخلف، شعبه رسیدگی کننده حکم به جریمه ۱۰ میلیارد ریالی متخلفین و ممهور کردن پروانه واحد صنفی متعلق به این افراد و همچنین عرضه لیموهای مکشوفه در شبکه رسمی صادر کرد.



انتهای پیام





Sent from my iPhone