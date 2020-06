کسب رتبه کیفی "سایمگو" دانشگاه گرانادا اسپانیا از سوی 2 مجله علمی دانشگاه سمنان

ایسنا/سمنان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از دستیابی دو مجله علمی این دانشگاه به رتبه کیفی Q بر اساس آخرین ارزیابی (SJR) در سال 2019 خبر داد.

دکتر سیف‌الله سعدالدین 26خردادماه با اعلام این خبر اظهار کرد: بر مبنای نتیجه ارزیابی 2019 Scimago Journal Rank، مجلات International Journal of Nonlinear Analysis and Applications و Mechanics of Advanced Composite Structures موفق شده‌اند از سایمگو رتبه کیفی Q دریافت کنند.

دکتر سعدالدین با بیان اینکه مجله International Journal of Nonlinear Analysis and Applications دارای نمایه ISI نیز است تصریح کرد: این مجله از سوی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان با مدیرمسئولی و سردبیری دکتر مجید اسحاقی استاد دانشکده ریاضی و با اخذ رتبه Q4 منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: مجله Mechanics of Advanced Composite Structures هم از سوی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان با مدیرمسئولی دکتر احمد قاسمی قلعه بهمن و سردبیری دکتر عبدالحسین فریدون از اعضای هیات علمی این دانشکده با اخذ رتبه های Q4، Q3 در چارک‌های مختلف منتشر می‌شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان گفت: نظام رتبه‌بندی سایمگو توسط یک گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام می‌شود که بر اساس تعداد مقالات علمی مؤسسات آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اسکوپوس، آن‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.

دکتر سعدالدین اظهار کرد: این رتبه‌بندی یکی از جدیدترین و جامع‌ترین نظام‌های رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش محور در جهان است و اخیراً این نظام رتبه‌بندی دو شاخص جدید عملکردی (نمایه تخصصی و میزان تعالی) را به چهار شاخص قبلی برای ارزیابی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها افزوده است.

وی گفت: رتبه‌بندی مجلات سایمگو شاخص اندازه‌گیری نفوذ علمی از مجلات علمی است که تعداد استنادهای دریافت شده توسط یک مجله و اهمیت یا اعتبار مجلات که چنین استنادهایی از آن آمده است را بررسی می‌کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان بابیان اینکه این دو مجله دانشگاه سمنان قبلاً در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده‌اند افزود: مجلات پیش از دریافت رتبه کیفی از سایمگو نیاز است در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه‌سازی شوند و پس از ارزیابی‌های صورت گرفته مشمول دریافت رتبه کیفی شوند.

دکتر سعدالدین ضمن تبریک کسب این موفقیت اظهار امیدواری کرد: در آینده‌ای نزدیک سایر مجلات دانشگاه سمنان موفق به اخذ رتبه و نمایه در پایگاه‌های معتبر علمی شوند.

