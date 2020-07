مقاله مروری بر کووید ۱۹ ، بیماری همه ‎گیر جدید چاپ شد

ایسنا/اصفهان جمعی از متخصصان حوزه پزشکی و مهندسی پزشکی دانشگاه‌های اصفهان، موفق به چاپ مقاله‌ای در حوزه کرونا شدند.

امیرسالار خندان- عضو مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان درباره چاپ مقاله خود با رویکرد پزشکی در مجله علمی با نمایه «پابمد» اظهار کرد: با مشارکت و همکاری جمعی از متخصصان حوزه پزشکی و مهندسی پزشکی دانشگاه‌های اصفهان، موفق به چاپ مقاله‌ای در حوزه کرونا با عنوان A Narrative Review of COVID-۱۹: The New Pandemic Disease شدیم که این پژوهش با محور بررسی مروری پاندمی کرونا در سراسر دنیا در مجله علمی Iranian Journal of Medical Science به چاپ رسید.

وی افزود: در این پژوهش در دوران اوج کرونا و قرنطینه با توجه به شرایط ایجادشده توسط این ویروس، تلاش کردیم تا بتوانیم در یک مقاله مروری کامل و جامع برای تعیین شرایط نامعلوم ویروس COVID-۱۹ با بررسی و مطالعه تقریباً ۲۰۰ مقاله به‌روز بپردازیم.

عضو هیئت علمی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) اضافه کرد: در این راستا با مرور پژوهش‌ها و دستاوردهای اخیر در حوزه این ویروس ناشناخته با همراهی تعدادی از استادان دانشکده علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) این مقاله گردآوری شد.

خندان که با عنوان «نویسنده مسئول» و ایده‌پرداز اصلی در این مقاله شناخته می‌شود، درباره چکیده این پژوهش توضیح داد: در این مقاله با تمرکز و محور بررسی نحوه شیوع بیماری، کیت‌های تشخیصی، علل شیوع ویروس، روش‌های درمان و داروهای پیشنهادی توسط همکاران گروه پزشکی، سعی در شناساندن هرچه بهتر ویروس برای پژوهش‌های آینده کردیم.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، وی تصریح کرد: در بخشی از این مقاله تخصصی آمده است که در تشخیص و درمان بیماری کرونا، مهم‌ترین روش درمانی تا به امروز، پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی و استفاده از بعضی از داروهای بالقوه پیشنهادشده که تحقیقات گسترده‌ای روی این داروها در حال انجام است.

عضو هیئت علمی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) اضافه کرد: آدرس لینک مقاله برای بهره‌برداری https://ijms.sums.ac.ir/article_۴۶۶۹۰.html است.

امیرسالار خندان مدرس دانشکده برق و الکترونیک و عضو هیئت علمی و رشته مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) و دارای ۷۰ مقاله چاپ‌شده علمی در ژورنال‌های معتبر بین‌المللی است.

