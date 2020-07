ایسنا/سمنان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان از ارتقای رتبه این دانشگاه در جدیدترین نظام رتبه‌بندی لایدن ۲۰۲۰ نسبت به رتبه‌بندی قبلی این نظام در سال 2019 خبر داد .

دکتر سیف‌الله سعدالدین با اعلام این خبر گفت: دانشگاه سمنان در جدیدترین نظام رتبه‌بندی لایدن 2020 موفق به کسب رتبه 888 شد که در مقایسه با سال 2019 این نظام رتبه‌بندی 48 پله صعود را نشان می‌دهد .

دکتر سعدالدین با بیان اینکه در جدیدترین رتبه بندی لایدن ، دانشگاه سمنان توانست نام خود را در میان 1176یک هزار و 176 دانشگاه‌ برتر جهان و 36 دانشگاه کشور ثبت کند افزود : بر اساس جدید ترین رتبه بندی لایدن، دانشگاه سمنان در جمع 10 دانشگاه برتر جامع کشور قرار گرفت که نسبت به دوره قبلی این نظام رتبه بندی سه پله ارتقاء یافته است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان اظهار داشت : رتبه‌بندی لایدن یکی از نظام‌های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هرساله دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس شاخص‌های معتبر علم‌سنجی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد.

دکتر سعدالدین گفت: لایدن برای این ارزیابی‌ها از تولیدات علمی دانشگاه‌ها در سال‌های 2015 الی 2018 از پایگاه اطلاعاتی Web of Science استفاده کرده است .

وی اظهار داشت : رتبه‌بندی لایدن اطلاعات را در سطح ۵ رشته موضوعی اصلی شامل علوم زیست پزشکی و بهداشت، علوم حیاتی و زمین، ریاضیات و علوم کامپیوتر، علوم فیزیکی ، مهندسی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی منتشر کرده است، که دانشگاه سمنان در این زمینه‌ها توانسته است حائز رتبه شود.

به گفته معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان ؛ رتبه 434 در physical sciences and engineering، رتبه 521 در mathematics and computer science، رتبه 1044 در life and earth sciences، رتبه 1121 در social sciences and humanities، رتبه 1161 در biomedical and health sciences رتبه‌های جهانی کسب‌شده توسط دانشگاه سمنان بر اساس این رتبه بندی است .

به گزارش ایسنا به نقل از به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان، دانشگاه سمنان از سال 2019 در رتبه‌بندی لایدن واردشده است و شاخص‌هایی چون مقالات 10درصد برتر یکی از مهم ترین معیارهایی است در این رتبه بندی تأثیر گذار است.

انتهای پیام