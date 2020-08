کتاب‌های منتخب فهرست دوسالانه دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) انتخاب شدند.

به گزارش ایسنا، کتاب حسی لمسی «یه چیزی اینجاست»، طراح و سازنده سمانه نادری در بخش کتاب‌های حسی، کتاب‌های «موزی که می‌خندید» حمیدرضا شاه‌آبادی، تصویرگر حسن موسوی، انتشارات افق و «خوراک زرافه با سالاد لاک‌پشت»، نویسنده و تصویرگر رضا دالوند، انتشارات فاطمی، کتاب‌های طوطی در بخش کتاب‌های تصویری و کتاب «هفت اسب هفت‌رنگ» نویسنده محمدهادی محمدی، تصویرگر نوشین صفاخو، انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در بخش کتاب‌های تصویری دارای شخصیت ویژه از سوی شورای کتاب کودک برای ارسال به دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) برای درج در فهرست دوسالانه این موسسه انتخاب شدند.

گروه جوایز کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه شورای کتاب کودک در جلسه مردادماه ۱۳۹۹ که به شکل آنلاین تشکیل شد از میان کتاب‌های رسیده عنوان‌های یادشده را برگزید.

دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان هر دو سال یک بار فهرستی از کتاب‌های مناسب برای کودکان ویژه را به منظور ایجاد فرصت لذت از کتاب برای کودکان ویژه، تشویق ناشران و توسعه این نوع محصولات منتشر می‌کند.

عنوان‌های برگزیده شعبه‌های ملی Ibby پس از داوری مجدد در این موسسه بین‌المللی در لیست دوسالانه‌ای تحت عنوان Ibby selection of outstanding books for young people with disabilities منتشر و این لیست علاوه بر نگهداری در کتابخانه مرکزی تورنتو کانادا برای تمام شعبه‌های ملی ارسال خواهد شد.

