از جدیدترین فیلم نامه های که مجوز گرفتند تا چند خبر دیگر

جدیدترین فیلم نامه های که پروانه ساخت گرفتند،تعطیلی یک هفته ای تالار مولوی، فیلم های برگزیده کرونایی جشنواره بلگراد و... از جمله خبرهای سینما و تئاتر است.

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با پنج فیلمنامه موافقت کرد.



به گزارش ایسنا به نقل ازروابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری؛ فیلم نامه های "بولینگ" به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی اصغر نعیمی،"حرف آخر" به تهیه کنندگی علی شاه حاتمی،کارگردانی و نویسندگی ابراهیم شفیعی، " سومین روز جهان" به تهیه کنندگی سیدشهاب الدین حسینی،کارگردانی و نویسندگی محمد مهدی رسولی،"دختر،بهتر" به تهیه کنندگی،کارگردانی و نویسندگی محمد مهدی عسگرپورو " دسته دختران" به تهیه کنندگی محمد رضا منصوری،کارگردانی منیر قیدی و نویسندگی مشترک منیر قیدی،میلاد اکبر نژاد و ابراهیم امینی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

مرکز تئاتر مولوی از روز یکشنبه سیزدهم مهر ماه لغایت جمعه هجدهم مهر ماه تعطیل خواهد بود .

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، اجراهای این مرکز به دلیل مصوبات جدید ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که در روز شنبه مورخ دوازدهم مهرماه به دستگاه‌های اجرایی ملی ، استانی و نهادهای عمومی ابلاغ شد به مدت یک هفته تعطیل است.

گفتنی است که اجرای نمایش‌های «دوستان کُمدی » به کارگردانی امیرمحمد ابراهیمی و «حاد» به کارگردانی ابراهیم عبدی پس از اعلام رسمی ستاد ملی مدیریت کرونا از سر گرفته خواهند شد.

فیلم های برگزیده کرونای بلگراد در تهران

فیلم‌های برگزیده جشنواره کرونای بلگراد درسی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به نمایش درمی‌آید.

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، فیلم‌های برگزیده اولین جشنواره فیلم کوتاه کرونا بلگراد صربستان با عنوان «کرونا روایت» در بخش بین‌الملل این دوره جشنواره به شکل مجازی نمایش گذاشته خواهد شد.

بر اساس این خبر، در این بخش شاهد نمایش فیلم‌های «برش بن» (Ben’s cut) از کرواسی، «فرار از واقعیت» (Escape reality) از فرانسه، «گیاهان» (Plants) از انگلستان، «جایی بالای کوه‌ها» (Somewhere over the Mountains) از ژاپن، «قهرمانان در خانه بمانید» (Stay at home Heroes) از بلغارستان، «چگونه وقت‌کشی کردم» (Survival kit or How I killed the time) از کرواسی و «چه روزیست» (What day is it) از اسلوونی خواهیم بود.

سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۲۷ مهر تا ۲ آبان به دبیری «علیرضا تابش» برگزار خواهد شد.

میثم احمدی به عنوان مدیر هنری پردیس تئاتر شهرزاد منصوب شد

میثم احمدی به عنوان مدیر هنری پردیس تئاتر شهرزاد معرفی شد.

میثم احمدی دانش آموخته رشته نمایش و فارغ التحصیل رشته های فیلمسازی سینما و مدیریت برنامه ریزی فرهنگی است و مشاور ساخت و راه اندازی چندین تماشاخانه بوده است.

وی همچنین مدیریت امورفنی و هماهنگی اجرا در تماشاخانه ایرانشهر را به عهده داشته است. از دیگر سوابق وی می توان به تهیه کنندگی نمایش هایی نظیر آرسنیک و تورکهنه و موزیکال های نظیر الیور توییست ،بینوایان و مری پاپینز اشاره کرد.

پردیس تئاتر شهرزاد با مدیریت محمد دشتگلی به عنوان بزرگترین سالن خصوصی کشور با سه سالن و 700 صندلی در خیابان نوفل لوشاتو، نرسیده به تقاطع خیابان رازی قرار دارد.

