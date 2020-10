ایسنا/خراسان جنوبی مقاله علمی عضو گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در همایش بین‌المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی که در دانشگاه بین‌المللی جورجیای گرجستان و با مشارکت سازمان بین‌المللی مطالعات دانشگاهی برگزار شد، ارائه شد.

مقاله علمی دکتر طیبه شاهی، عضو گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با عنوان Investigating and Comparison of methods for saponin removal from quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): Golden Grain در همایش بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی که در دانشگاه بین‌المللی جورجیای گرجستان و با مشارکت سازمان بین‌المللی مطالعات دانشگاهی برگزار شد، ارائه شد.

به گزارش ایسنا، در این مقاله به بررسی روش‌های مختلف جداسازی ساپونین از دانه کینوآ پرداخته شده است.

کینوا گیاهی زراعی - دارویی است که دانه آن غنی از کلسیم، فسفر و آهن بوده و بدلیل داشتن فیبر بالا و همچنین اسیدهای چرب اشباع نشده پایدار می تواند در پیشگیری از چاقی، کلسترول بالا و همچنین بیماری های قلبی- عروقی بسیار موثر باشد. ترکیبات فنولی آن بدلیل ظرفیت آنتی اکسیدانی بالا می توانند در کمک به بهبود بیماری‌های تخریبی تاثیرگذار باشند.

با وجود خواص تغذیه‌ای بالای دانه کینوا که در جهان به دانه طلایی هم شهرت دارد، عمده‌ترین مشکل کاربرد آن به عنوان غذا برای انسان و علوفه برای دام، وجود ساپونین در پوسته خارجی بذر است که استفاده از دانه کینوآ را بدون انجام فرآوری‌های لازم برای حذف ساپونین، غیر ممکن کرده است.

نتایج مطالعات بررسی شده در این مقاله نشان داد که با توجه به نوع ژنوتیپ کینوا و مقدار ساپونین موجود در آن، استفاده از روش ساپونین زدایی مکانیکی به صورت خشک و یا روش ترکیبی مکانیکی مرطوب برای استفاده در صنعت مناسب است.

با توجه به نقش بالقوه این گیاه در بهبود امنیت غذایی در آینده و ترویج کشت آن توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر، انتخاب روش مناسب، مقرون به صرفه و بهینه برای حذف ساپونین‌ها از این گیاه ارزشمند بسیار ضروری خواهد بود.

