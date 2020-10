ایسنا/خوزستان معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: اکثر جوانان و نوجوانان این واکسن را تزریق کرده‌اند و به این بیماری مبتلا نمی‌شوند و بیشتر مبتلایان، مربوط به سال‌های گذشته است بنابراین عمدتا هپاتیت‌ها به سمت C می‌روند و در آینده بیشتر مشکلات ما در زمینه هپاتیت C است زیرا واکسن ندارد.

دکتر سیدمحمد علوی در نشست خبری که امروز (۲۸ مهرماه) برگزار شد، اظهار کرد: هر ساله هفته اول آبان‌ماه به نام هفته هپاتیت نام‌گذاری شده و فرصتی برای ارتقای سواد سلامت مردم است. هپاتیت‌ها دسته‌ای بزرگ از بیماری‌ها هستند که موجب ابتلا و مرگ و میر می‌شوند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: آمار و ارقام این بیماری، مقداری انسان‌ را به تأمل وا می‌دارد. در یک جامعه، سن مرگ و میرها اهمیت بیشتری دارد بنابراین همه کارهایی که در بهداشت انجام می‌شود برای جلوگیری از مرگ‌های زودرس است. مرگ یک واقعیت است و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی مرگ را بگیرد اما می‌توانیم از مرگ‌های زودرس جلوگیری کنیم.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد: در مجموع هپاتیت‌ها چند نوع هستند که به عفونی و غیرعفونی تقسیم می‌شوند؛ عمده‌ترین هپاتیت‌های عفونی ویروس‌های A، B، C، D و E هستند و مسمومیت با قارچ‌ها یا داروها از جمله هپاتیت‌های غیرعفونی محسوب می‌شوند. برخی از ویروس‌های عفونی بر اثر آلودگی آب منتقل می‌شوند که شامل هپاتیت A و E هستند اما این ویروس‌ها به ویروس مزمن تبدیل نمی‌شوند یا بسیار نادر هستند.

علوی افزود: هپاتیت‌های B، C و D به هپاتیت مزمن تبدیل می‌شوند اما در مجموع عمدتاً هپاتیت B و C مزمن می‌شوند. ۳۱۰ میلیون نفر در جهان به هپاتیت مزمن B و C مبتلا هستند که ۷۰ میلیون نفر از این تعداد، به هپاتیت C مبتلا هستند.

وی بیان کرد: هر سال در جهان حدود ۲۵۰ هزار نفر بر اثر هپاتیت‌های مزمن جان می‌دهند که فوت ۱۲۰ هزار نفر از این تعداد به دلیل ابتلا به هپاتیت B و ۱۳۰ هزار نفر به علت هپاتیت ‌C است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: اگر وضع به همین منوال ادامه یابد تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۰ میلیون مرگ به علت هپاتیت رخ می‌دهد.

وی افزود: هپاتیت B واکسن دارد و بیمارانی که به هپاتیت B مبتلا هستند از قبل از تزریق واکسن، مبتلا شده‌اند. اکثر جوانان و نوجوانان این واکسن را تزریق کرده‌اند و به این بیماری مبتلا نمی‌شوند و بیشتر مبتلایان، مربوط به سال‌های گذشته است بنابراین عمدتا هپاتیت‌ها به سمت C می‌روند و در آینده بیشتر مشکلات ما در زمینه هپاتیت ‌C است زیرا واکسن ندارد.

علوی گفت: در کنترل هپاتیت‌های مزمن در ایران برای کاهش ۹۰ درصدی در ابتلا و کاهش ۶۵ درصدی مرگ‌های ناشی از هپاتیت برنامه‌ریزی شده است.

وی بیان کرد: هپاتیت C بیشتر از طریق خون آلوده و مقداری نیز از طریق روابط جنسی منتقل می‌شود. انتقال این بیماری از طریق انتقال خون در کشور تقریبا نزدیک به صفر است اما خون آلوده از فردی به فرد دیگر مانند معتادان تزریقی موجب انتقال بیماری می‌شود و بزرگ‌ترین راه انتقال نیز از طریق معتادان تزریقی است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: در قدیم می‌گفتیم که هپاتیت C درمان ندارد اما در سال‌های گذشته داروهای خوراکی خوبی پیدا شده است و به جای یک سال درمان، در ۱۲ هفته درمان می‌شوند و با به کارگیری این درمان‌ها امیدواریم به هدف‌مان در کاهش مرگ و میر برسیم.

وی با اشاره به فعالیت مرکز مشاوره هپاتیت در بیمارستان رازی اهواز گفت: در طول دو سه سال، ۱۷۰ بیمار را تحت درمان کامل قرار داده‌ایم و در این بیماران، ویروس از مثبت به منفی تبدیل شده است.

