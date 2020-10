حجت‌الاسلام والمسلمین امیر ارزانی از برگزاری پویش بین‌المللی پیامبر رحمت در بستر فضای مجازی خبر داد و گفت: این پویش با هدف معرفی و نشر اسلام محمدی به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد کشور برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین «امیر ارزانی»مشاور رئیس و مدیرکل هماهنگی ستادی، روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در گفت‌وگو با ستاد ارتباطات رسانه‌ای (فهما)، ضمن گرامیداشت هفته وحدت با اشاره به آیه ۱۰۳ سوره آل عمران اظهار کرد: خداوند در این آیه می فرماید: « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید)؛ اشاره به یک موضوع در قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان حکایت از اهمیت آن دارد؛ در واقع خداوند در این آیه نقشه راه برای امت اسلام در همه ادوار و اعصار را مشخص کرده است که بر پایه آن باید با برادری و برابری در کنار یکدیگر زندگی کنند و در مسیر رضایت الهی گام بردارند.

وی ادامه داد: با عنایت به این مساله و با توجه به جایگاهی که مساجد در تاریخ تمدن اسلامی داشتند، ستاد هماهنگی کانون‌های فهما بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خود را بر محور برنامه‌های بین‌المللی متمرکز کرده است تا از این رهگذر بتواند اسلام ناب محمدی را از دریچه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد معرفی کند.

ارزانی گفت: از سوی دیگر با در نظر گرفتن این مهم که ترویج اسلام محمدی، نیازمند معرفی سیره و سبک زندگی حضرت رسول(ص) است، در نتیجه باید نسبت به این مولفه اهتمام ویژه‌ای در عرصه بین‌المللی از سوی مسلمین صورت پذیرد تا دین مبین اسلام به عنوان نماد صلح و محبت راستین بیش از پیش مطرح شود، به ویژه آنکه بسیاری از معاندین به نام اسلام دست به اقدامات و رویکردهایی می‌زنند که چهره‌ای دیگر از دین را نشان دهند.

ارزانی افزود: پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «انَّما بُعِثتُ لِاُتمِمَّ مکارم الأخلاق» (برای احیای مکارم اخلاق و نیکی‌های اخلاقی مبعوث شده‌ام.)، این کلام رسول خدا است که نشان می‌دهد تا چه اندازه برای آن حضرت خلق نیکو، نوع رفتار صحیح با افراد مختلف اهمیت داشت، با توجه به این مساله باید این بُعد از وجهه اخلاقی پیامبر(ص) به جهانیان معرفی شود تا هرگونه شبهه افکنی که در مسیر معرفی اسلام حقیقی مطرح می‌شود، از میان برداشته شود.

وی افزود: با این هدف پویش بین‌المللی پیامبر رحمت(ص) INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR THE PROPHET OF MERCY به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فهما در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش می‌توانند یک حدیث گهربار از پیامبر اکرم(ص) را انتخاب کرده، بنویسند و از آن عکس بگیرند و با هشتک‌های # پیامبر رحمت، #نبی-الرحمة، #THE-PROPHET-OFMERCY در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند.

ارزانی افزود: پویش مذکور با در نظر گرفتن این مساله که عموم ارتباطات امروز با توجه به شیوع کرونا در بستر فضای مجازی انجام می شود، شکل گرفت. از سوی دیگر نسل جوان نیز ارتباط خوبی با این فضا دارند، در نتیجه برگزاری پویشی با محوریت حضرت رسول(ص) آن هم در گستره بین‌المللی می‌تواند منشا اثر خوبی در راستای اشاعه فرهنگ اهل بیت و اسلام ناب محمدی باشد.

