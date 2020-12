به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در آدیس آبابا، سومین دور گفت‌وگوهای دینی ایران و اتیوپی با موضوع «ویروس کرونا و دینداری در اسلام و مسیحیت» برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سلمان رستمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا با بروک آیله، رییس دانشگاه مسیحی مکانیسوس و عبدی، قائم مقام این دانشگاه در محل اتاق ریاست دانشگاه، دیدار و در باره به منظور هماهنگی برگزاری سومین دور گفت‌وگوهای اسلام و مسیحیت گفت‌وگو کرد.

رستمی در سخنانی، ضمن تقدیر و تشکر از همکاری دانشگاه مسیحی مکانیسوس در خصوص برگزاری دو دور گفت‌وگوی موفق دینی میان دو کشور، اظهار امیدواری کرد گفت‌وگوهای دینی میان اسلام و مسیحیت در آینده توسعه بیشتری پیدا کند.

در ادامه این دیدار مقرر شد؛ سومین دور گفت‌وگوهای دینی ایران و اتیوپی با موضوع «ویروس کرونا و دینداری در اسلام و مسیحیت» با عنوان انگلیسی "Corona and Religiosity in Islam and Christianity" با سخنرانی اندیشمندان ایرانی و اتیوپیایی برگزار شود.

همچنین، به منظور بهره‌مندی دانشجویان اتیوپیایی از سخنرانی‌ها و همچنین پرسش و پاسخ در انتهای این وبینار مقرر شد که امکان حضور دانشجویان و اساتید در سالن اجتماعات دانشگاه و نمایش وبینار بر روی پرده ویدئو پروژکتور صورت پذیرد.

بنابر اعلام این خبر، تاریخ برگزاری سومین دور گفت‌وگوهای دینی ایران و اتیوپی متعاقباً از سوی این نمایندگی فرهنگی، اعلام خواهد شد.

