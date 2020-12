پخش مستند «حیات آبی خلیج فارس» از سعید ابوطالب

مستند «حیات آبی خلیج فارس» به کارگردانی سعید ابوطالب، برای اردوزبان شبکه سحر پخش می‌شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی معاونت برون‌مرزی صداوسیما، مستند «حیات آبی خلیج فارس» حیات آبی همه سواحل ایران اعم از جانوری، گیاهی و نوع سواحل را تشریح می‌کند. در این مستند علاوه بر اینکه تمامی بسترهای عمده خلیج فارس اعم از صخره‌ای، ماسه ای و مرجانی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اطلاعات جامعی از زندگی گونه‌های مختلف جانوری از جمله مارماهی، پیکاسو، اسیدی‌ها و ماهی بادکنکی نیز ارائه خواهد شد.

همچنین در این مجموعه تمامی سواحل جنوب غربی تا جنوب شرقی ایران در کنار خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ از جمله جزایر از تنب کوچک و بزرگ تا ابوفارو، کیش، سیری، خارک، هرمز، قشم، لارک، هنگام و کیش.

از دیگر ویژگی‌های این مستند این است که تحقیق درباره این مجموعه به وسیله گروهی از استادان دانشگاه تهران انجام شده و تمامی سکانس‌های آن نیز در حدود 20 تا 25 متری در زیر آب فیلمبرداری شده است.

مجموعه مستند «حیات آبی خلیج فارس» ( The marine of The persian Gulf ) به تهیه‌کنندگی عبدالرحیم نظری، نویسندگی کارگردانی و تصویربرداری سعید ابوطالب محصول شبکه جهانی سحر است که در قالب ۱۳ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای ساخته شده است.

پخش این مستند چهارم دی ماه ساعت 19 آغاز می‌شود و به صورت هفتگی، روزهای پنجشنبه از کانال اردوی شبکه سحر به روی آنتن می‌رود.

