۲ کتاب ایرانی در فهرست دوسالانه «IBBY»

دو اثر از ایران به فهرست دوسالانه دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) ۲۰۲۱ راه پیدا کردند.

به گزارش ایسنا، شورای کتاب کودک اعلام کرد کتاب حسی - لمسی «یه چیزی اینجاست» در بخش کتاب‌های حسی - لمسی و کتاب «هفت اسب هفت‌ رنگ» از انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به این مجموعه راه پیدا کرده‌اند.

کتـاب حسی - لمسی «یه چیزی اینجاست» با نویسندگی و اجرای سمانه نادری، برداشتی از حکایت «فیل در تاریکی» است که یکی از معروف‌ترین حکایت‌های تمثیلی دنیاست.

همچنین کتاب «هفت اسب هفت رنگ» نوشته محمدهادی محمدی با تصویرگری نوشین صفاخو، داستانی است که در خیال دخترکی روی می‌دهد که پاهایش از حرکت کردن ناتوان است.

گروه جوایز کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه شورای کتاب کودک در جلسه مردادماه ۱۳۹۹ از میان کتاب‌های رسیده کتاب‌های یادشده را برگزیده است.

دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان هر دو سال یک بار فهرستی از کتاب‌های مناسب برای کودکان ویژه را به منظور ایجاد فرصت لذت از کتاب برای کودکان ویژه، تشویق ناشران و توسعه این نوع محصولات منتشر می‌کند. عنوان‌های برگزیده شعبه‌های ملی Ibby پس از داوری مجدد در این موسسه بین‌المللی در فهرست دوسالانه‌ای با عنوان Ibby selection of outstanding books for young people with disabilities منتشر و این فهرست علاوه بر نگهداری در کتابخانه مرکزی تورنتو کانادا برای تمام شعبه‌های ملی ارسال خواهد شد.

