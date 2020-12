تأثیر مثبت داروهای ضدفشارخون بر کاهش شدت کووید ۱۹

ایسنا/همدان یک محقق مطرح کرد: داروی «کاپتوپریل» سبب کاهش روند التهاب راه های هوایی و نیز سبب افزایش فعالیت ضدویروسی سلول ها در بیماران فشارخونی و «لوزارتان» سبب بهبود عملکرد غشای راه های هوایی(اپیتلیوم) و سلول های ایمنی می شود.

یونس جسمانی در گفت‌وگو با ایسنا، به گیرنده های خاصی بنام ACE۲ که از طریق آن ویروس کرونا وارد سلول های انسانی می شود، اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه این گیرنده ها در پرفشاری خون نقش دارند این سوال مطرح شد که برخی از داروهای کاهنده فشارخون که مهارکننده این گیرنده ها هستند، چه تأثیری بر بیماری خواهند داشت؟

وی از چاپ یک مطالعه جدید در مورد تأثیر داروهای ضدفشار خون بر کووید ۱۹ در مجله معتبر نیچر خبر داد و گفت: در این مطالعه همزمان بالینی- آزمایشگاهی با عنوان “Hypertension delays viral clearance and exacerbates airway hyperinflammation in patients with COVID-۱۹” تأثیر فشارخون و مصرف داروهای ضدفشار خون ACEI مثل کاپتوپریل و ARB مثل لوزارتان و والزارتان بر شدت کووید ۱۹ بررسی شد.

این دانشجوی پزشکی ادامه داد: این بررسی نشان داد که فشارخون سبب تأخیر در پاکسازی ویروس از راه هوایی و نیز سبب التهاب راه های هوایی در مبتلایان به کووید ۱۹ می شود.

وی به بررسی های بالینی و ژنوم سلول های راه های هوایی بیماران در این مطالعه اشاره و خاطرنشان کرد: این مطالعه نشان می دهد پرفشاری خون سبب فعالیت بیشتر سلول های ایمنی و ایجاد التهاب می شود همچنین داروهای ACEI مثل کاپتوپریل سبب کاهش روند التهاب راه های هوایی و نیز سبب افزایش فعالیت ضدویروسی سلول ها در بیماران فشارخونی می شود.

وی تأکید کرد: داروهای ARB مانند لوزارتان سبب بهبود عملکرد غشای راه های هوایی(اپیتلیوم) و سلول های ایمنی می شود در واقع بررسی سلول های ایمنی بیماران مصرف کننده لوزارتان، التهاب سلولی کمتری را در این افراد نشان داده است.

جسمانی به مقایسه آخر این مطالعه در رابطه با شدت بیماری پرداخت و تصریح کرد: شیوع نوع شدید بیماری در بین ۹۰ نفر از بیماران دارای فشارخون نسبت به ۵۴ نفر از بیماران بدون فشارخون، بیشتر بوده و در بین افراد دارای فشارخون نیز مصرف کنندگان داروهای گفته شده به بیماری خفیف تری نسبت به بیمارانی با فشارخون بالا مبتلا شدند.

وی تأثیر بیشتر کاپتوپریل نسبت به لوزارتان در کاهش شدت بیماری کووید ۱۹ را از نتایج نهایی این مطالعه عنوان و تأکید کرد: افراد فاقد فشارخون از مصرف خودسرانه این داروها اجتناب کنند همچنین افراد دارای فشارخون مطابق دستور پزشک به مصرف داروهای خود ادامه داده و خودسرانه و بدون نظر پزشک از کاهش یا افزایش دُز داروها اجتناب ورزند.

