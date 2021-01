ایسنا/خراسان رضوی رئیس اداره هواشناسی سرخس از نصب دستگاه سنجش آلاینده‌های هوا در شهرستان سرخس خبر داد و گفت: در حال حاضر این دستگاه در مرحله تست است و بعد از ۲ ماه تست و تایید آن، دستگاه رسما راه‌اندازی شده و مستندات وضعیت آلودگی هوا را ثبت خواهد کرد.

علی تبریزنیا در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: با توجه به وجود منابع آلاینده هوا در شهرستان سرخس، یکی از ضروریات شهرستان، نصب دستگاه سنجش آلودگی هوا بود که با پیگیری‌های چند ساله این دستگاه برای شهرستان خریداری و در تاریخ ۱۰ آذرماه در منطقه نصب شد.

تبریزنیا اظهار کرد: وجود پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد، وضعیت توپوگرافی خاص شهرستان سرخس و گود بودن منطقه که باعث ماندگاری آلودگی‌ها می‌شود، همچنین همجواری شهرستان سرخس با صحرای قره‌قوم ترکمنستان و هجوم ریزگردها، از جمله مهمترین عوامل آلایندگی هوا و محیط در سرخس است.

وی تصریح کرد: متأسفانه آلودگی هوا در سرخس نامحسوس است، اما تأثیرات این آلودگی در بلند مدت چشمگیر بوده به طوری که بر طبق آماری که شبکه بهداشت شهرستان اعلام کرده است بیماری‌های پوستی، بیماریهای تنفسی، بیماری‌های کبدی، و بیماری‌های کلیوی از عوارض آلودگی محیط در منطقه است.

تبریزنیا تأکید کرد: با نصب و راه‌اندازی دستگاه سنجش آلودگی هوا، وجود آلاینده‌ها مستند شده و نوع آلایندگی مشخص خواهد شد که این امر در جهت شناسایی منابع آلاینده و تلاش در جهت رفع این منابع آلاینده نقش به‌سزایی دارد.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه سنجش آلودگی هوای سرخس دستگاهی آلمانی است که ۲.۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است و این دستگاه قادر است ۷ پارامتر شامل گازهای NO ۲ SO ۲ O ۳ CO همچنین ذرات معلق با ابعاد ۱ PPM ۲.۵, PPM و ۱۰ , PPM را شناسایی کند.

رئیس اداره هواشناسی سرخس گفت: دستگاه سنجش آلودگی هوا آذرماه در شهرستان نصب شده و در حال حاضر نیز آلاینده‌هایی در محیط توسط دستگاه ثبت شده است، اما چون دستگاه در مرحله تست است فعلا نمی‌توان به این داده‌ها استناد کرد و بعد از گذشت ۲ ماه از تست دستگاه و تأیید آن، دستگاه رسما راه‌اندازی خواهد شد.

