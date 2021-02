دانشگاه صنعتی اصفهان مرجع همکاری ایران با پروژه بین المللی سزامی شد

ایسنا/اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان مرجع ملی همکاری ایران با پروژه بین المللی سزامی (SESAME) تعیین شد.

پس از مرجعیت ملی همکاری با پروژه جهانی سرن(CERN) و تأسیس میز تبادلات علمی ایران و سوئیس در دانشگاه صنعتی اصفهان، مرجعیت ملی همکاری ایران با پروژه بین المللی سزامی(SESAME) به عنوان سومین مأموریت ملی بین المللی به دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار شد.

حسین سالار آملی- قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم با ابلاغ حکمی، دانشگاه صنعتی اصفهان را به عنوان مرجع ملی همکاری ایران با پروژه بین المللی سزامی(SESAME) معرفی کرد.

سزامی (SESAME) کوتاه شده عبارت Synchrotron light for Experimental Science and Application in the MiddleEast است که می‌توان آن را تابش سینکروترون برای تحقیقات علوم کاربردی و به کارگیری آن در خاورمیانه عنوان کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و رئیس کارگروه ملی سزامی با اشاره به سوابق ارزشمند این دانشگاه به عنوان مرجع ملی همکاری های علمی بین المللی با ابرپروژه جهانی سرن(CERN) گفت: مرکز بین‌المللی تابش سینکروترون برای علوم تجربی و کاربردها در خاورمیانه (سزامی-SESAME) با مدل مشابهی از آزمایش سرن در اروپا، در سال ۲۰۰۲ و تحت نظر یونسکو آغاز به کارکرد و از سال ۲۰۰۳ به بعد به عنوان یک مؤسسه مستقل بین المللی به کار خود ادامه داد.

سید مهدی ابطحی افزود: تابش سینکروترون یک امکان علمی و فنی ارزشمند برای مطالعه ساختمان مولکولی و تغییرات شکل و ترکیبات سلولی در هنگام واکنش‌های شیمیایی است که در زمینه‌های مختلف در تحقیقات علوم بنیادی، فناوری نانو، زیست‌فناوری، باستان‌شناسی، علم ساختارشناسی، مهندسی مواد، محیط زیست، تهیه داروهای نوین، پزشکی و... مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: پروژه سزامی (SESAME)، اولین مرکز تحقیقاتی مهم با سرمایه‌گذاری علمی و فنی مشترک بین‌المللی برای تأسیس و استفاده از یک دستگاه سینکروترون در خاورمیانه است که با همکاری چندین کشور اروپایی، امریکایی و آسیایی و با هدف توسعه فناوری ساخت شتابگر سینکروترون و کاربردهای آن در این منطقه بنا نهاده شده است.

رئیس کارگروه ملی سزامی با بیان این که ایران از اعضای مؤسس این پروژه در سال ۱۹۹۹ و از مهمترین کشورهای نامزد مکان نصب آن بود، تصریح کرد: این پروژه در نهایت در کشور اردن نصب شد و ایران در سال ۲۰۰۷ با تصویب مجلس شورای اسلامی رسماً به این پروژه بین المللی ملحق شد.

ابطحی افزود: این دانشگاه به عنوان مسئول تشکیل کارگروه ملی همکاری با سزامی، پیگیر تجمیع توانمندی های ملی در این حوزه خواهد بود و بدین منظور بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های تمام محققان و فناوران و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در این عرصه مهم بین المللی در اعتلای علمی و فناوری کشور مؤثر است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اهمیت ویژه این پروژه جهانی برای ارتقاء تحقیقات بنیادین در حوزه های مختلف علمی و فناوری کشور، ابراز امیدواری کرد که در صورت پیشرفت این پروژه مشترک بین المللی، در آینده این مجموعه می‌تواند به عنوان اولین مرکز تولیدکننده نور سینکروترون برای تحقیقات و آزمایش‌ها در خاورمیانه به مرکز پایه علوم و صنعت شتابدهنده تبدیل شود.

پیش از این و در خردادماه سال جاری دکتر محمود تبریزچی استاد برجسته دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان که ده ها افتخار ملی و بین المللی در خصوص پژوهش های بنیادین در علوم پایه را درکارنامه دارد پس از پنج سال حضور مؤثر در کمیته مشورتی و علمی سزامی، مجدداً به عنوان نماینده ایران در این کمیته انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، پس از مرجعیت ملی همکاری جمهوری اسلامی ایران با پروژه جهانی سرن(CERN) و تأسیس میز تبادلات علمی کشور سوئیس با ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان، مرجعیت ملی همکاری ایران با پروژه بین المللی سزامی(SESAME)، سومین مأموریت ملی بین المللی واگذار شده به این دانشگاه از سوی وزارت علوم به شمار می رود.

انتهای پیام