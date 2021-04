دسترسی به بانک اطلاعاتی تحقیقات کرونا ویروس ProQuest

ایسنا/خراسان رضوی بانک اطلاعاتی تحقیقات کروناویروس ProQuest به کاربرانی که به پلتفرم‌های ProQuest دسترسی دارند اجازه می‌دهد وارد این پایگاه شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به منظور کمک به محققان برای درک بهتر و دسترسی به جدیدترین اخبار COVID-19، بانک اطلاعاتی تحقیقات کروناویروس ProQuest به کاربرانی که به پلتفرم های ProQuest دسترسی دارند اجازه می دهد وارد این پایگاه شوند.

بانک اطلاعاتی تحقیقات کروناویروس ProQuest، مجموعه‌ای از مقالات ژورنال‌ها، Preprints ،Conference proceedings، پایان نامه‌ها و موارد دیگر مربوط به COVID-۱۹ و همچنین سایر ویروس‌های مرتبط با خانواده کرونا است و پوششی جامع از تحقیقات زمینه‌ای از بیماری‌های اپیدمیک و پاندمیک گذشته مانند MERS و SARS را نیز در اختیار محققان قرار می‌دهد.

عبارت‌های اختصاصی جستجو درباره این موضوع به شرح ذیل است:

Coronavirus therapy ,Coronavirus and vaccines, Coronavirus and health care providers, Coronavirus mitigation measures, Occupational, educational, and healthcare impacts of the coronavirus, Coronavirus and mental health, Coronavirus and misinformation, Everything MERS and SARS, Respiratory and lung injury and disease therapies and treatments.

کاربران دانشگاه که به پلتفرم های ProQuest دسترسی دارند، می توانند از طریق این لینک https://search.proquest.com/coronavirus وارد پایگاه شوند.

انتهای پیام