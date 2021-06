برای دلجویی از پادوانی؛ "لئو، برزیلته!"

ایسنا/خوزستان جمعی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز با قراردادن یک بیانیه در اختیار ایسنا، خطاب به لئوناردو پادوانی فوتبالیست سابق تیم‌های فولاد و استقلال تهران به دلجویی از این ورزشکار آسیب دیده پرداخته‌اند.

در پی گفت‌وگوی ایسنا در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه با لئوناردو پادوانی بازیکن سابق تیم‌های فولاد و استقلال تهران که اکنون به دلیل ضایعه نخاعی ویلچرنشین است، این مصاحبه بازتاب وسیعی در سطح جامعه به ویژه قشر فرهیخته از جمله اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز داشت که با ابتکار عباس امام عضو هیات علمی این دانشگاه، بیانیه‌ای به زبان انگلیسی و با ۵۳ امضا از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز، خطاب به این بازیکن برزیلی در اختیار ایسنا قرار داده شد.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه به تجلیل از عملکرد خوب پادوانی در زمان حضور در تیم‌های ایرانی پرداخته شده است و نکته محوری این بیانیه، تقویت روحیه پادوانی به دلیل عارضه نخاعی پیش آمده در زمان حضور او در استقلال تهران و بازی مقابل فولاد در اهواز در سال ۹۶ است.

این اساتید فرهیخته با چنین اقدامی امیدوارند در صورت تکرار چنین حوادث تلخی برای یک ورزشکار از جمله خارجی‌های شاغل در ایران، تیم‌های تحت قرارداد، بازیکن خود را تنها نگذارند و دلجویی از آن ورزشکار که از آن پس نیز زندگی سختی را تجربه خواهد کرد، فراموش نشود و این مهم به عنوان یک فرهنگ در دستور کار باشگاه‌های ورزشی باشد. این اساتید، دلجویی و مراقبت از ورزشکار در چنین شرایطی را بخشی از هویت ملی مذهبی ایرانیان می‌دانند.

در ادامه متن انگلیسی بیانیه را می‌خوانید:

Dear Leo

This is to remind you that although we are far from you, assports-minded university professors at different departments of ShahidChamran University of Ahvaz, Iran we will never ever forget your sense of fair-play and sportsmanship well-known in Iranian stadiums. What is left behind of your football career in Iran, whether in Foolad Khoozestan, Sepahan of Isfahan, Naft of Tehran, or Esteghlal of Tehran is the picture of an energetic, professional, and dedicated football player with hundreds of enthusiastic fans across the country. No matter which pitch you played in, Leo was beyond a star. We are all proud of you. You will always remain in our HEARTS. Join us please to all sing together: LEO, BRAZILETE!

Dr. E. Mahmoodi (Prof. in Marketing)

Dr. S. Amanpour (Prof. in Geography & Urban Planning)

Dr. S.J. Aghaajari (Prof. in Economics)

Dr. M. Kolahi (Prof. in Biology)

Dr. Z. Abbaspour (Prof. in Counselling)

Dr. N. Kalantari (prof. in Geology)

همچنین متن فارسی این بیانیه به شرح زیر است:

"لئوی عزیز

ما جمعی از اعضای هیات علمی بخش‌های گوناگون دانشگاه شهید چمران اهواز که هریک به نوعی دل در گرو ورزش داریم، با این همه دوری جغرافیایی از جنابعالی، دوست داریم به تو یادآورشویم که ما هرگز روحیه و منش ورزشکارانه والای تو را فراموش نخواهیم کرد؛ روحیه و منشی که در ورزشگاه‌های ایران زبانزد بود. خاطره‌ی فوتبال تو در ایران، چه در فولاد خوزستان، سپاهان اصفهان، نفت تهران و استقلال تهران همگی گواه آن است که تو فوتبالیستی پر توان، حرفه‌ای و اخلاق‌گرا بودی و به همین دلیل در سرتاسر ایران مورد علاقه و احترام صدها هوادار ایرانی فوتبال. بازی‌های تو در هر مسابقه‌ای نشان می‌داد که لئو مردی است فراتر از یک ستاره زمین. ما به تو افتخار می‌کنیم. تو همیشه در قلب ما ایرانی‌ها خواهی بود. پس، بیا با ما هم‌نوا شو تا همه با هم شادمانه بخوانیم: "لئو، برزیلته!"

انتهای پیام