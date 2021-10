حضرت محمد در طنین صدای خوانندگان...

ایسنا/خراسان رضوی تمام هنرمندان جهان اسلام به دنبال این هستند که با استفاده از روش‌های گوناگون ادای دینی نسبت به پیامبر اکرم(ص) انجام داده و عشق خود نسبت به حضرت محمد(ص) را به گوش جهانیان برسانند و تولید این آثار موجب وحدت میان مسلمانان شده است.

یکی از مناسبت‌های مذهبی که آثار موسیقی بسیاری برای آن تولید شده، ولادت حضرت محمد(ص) است؛ چراکه تمام هنرمندان جهان اسلام در پی این هستند تا بتوانند ادای دینی نسبت به پیامبر خود انجام دهند و عشق خود به حضرت محمد را به گوش جهانیان برسانند. برخی با آثار موسیقی چندزبانه به دنبال رساندن صفات پیغمبر اسلام به گوش افرادی هستند که در دور باطل به سرمی‌برند؛ برخی با تولید آثار شاد به دنبال این هستند که دل مسلمانان را با ارائه اثری شاد که به صفات پیامبر می‌پردازد شاد کنند و برخی در مقابل هجمه‌های دشمنان نسبت به تخریب چهره اسلام و پیامبر آن ایستاده و در مقابله با آن‌ها آثار موسیقی تولید کرده‌اند. همچنین برخی درخصوص وحدت میان مسلمانان آثاری را تولید کرده‌اند و در آن خدا و پیامبر واحد و شیطنت‌های تفرقه‌انگیز دشمنان اسلام را به مسلمانان گوشزد کرده‌اند که در ادامه به معرفی برخی از این آثار می‌پردازیم.

«برادرانه» با صدای میلاد هارونی

«برادرانه» با شعری از نوید اسماعیل‌زاده، صدا و آهنگسازی میلاد هارونی و تنظیم فرهاد کیانی در راستای ترویج وحدت میان دو مذهب شیعه و اهل تسنن و دوری از تفرقه‌هایی که به واسطه دخالت دشمنان غربی ایجاد می‌شود تولید شده است. شعر این موسیقی به نکات مهمی از جمله خدا، قبله و پیامبر مشترک میان مسلمانان اشاره می‌کند و بیانگر این است که اگر وحدت میان امت اسلامی ایجاد شود، هیچ دشمنی جلودار آن‌ها نخواهد بود، چراکه مانند درختی تنومند ریشه در خاک دارند و برادری آن‌ها موجب تضعیف دشمنان اسلام می‌شود.

شعر این موزیک به شرح زیر است:

شونه به شونه‌ی هم وقتشه قد عَلَم کنیم

وقتشه هر چی فُراداست به جماعت برسه

مثل طوفان میشه که هیچی جلودارش نیست

وقتی که امت اسلامی به وحدت برسه

یه درخت استواره حاصل وحدت ما

با دوتا شاخه که هر دو میرسه به یک تنه

واسه‌ی همینه که دشمن نامرد اومده

تبر تفرقه رو به ریشه ما بزنه

مگه میشه پشت هم‌دیگه رو خالی بکنیم

کی دیده برادر از برادرش دل بکنه

گم میشه هرچی سیاهی تو وجود عشق ما

اینا از معجزه‌ی روشن محرم شدنه

رو به یک قبله نمازمون رو برپا می کنیم

توی قلب هردومون غیر خدا نیومده

دل هردومون گره خورده به اوج آسمون

صلواتمون پر از عطر گل محمده

آره حاشا میکنه اما همه خبر دارن

پشت پرده دست کی حامیِ دست داعشه

ولی دودش توی چشم خود غربی‌ها میره

آتیش فتنه تکفیری که خاموش بشه

مگه میشه پشت هم دیگه رو خالی کنیم

کی دیده برادر از برادرش دل بکنه

گم میشه هرچی سیاهی تو وجود عشق ما

اینا از معجزه ی روشن محرم شدنه

«نگار من» و «محمد نبی» با صدای علی قلیچ

نگار من اثری چهارزبانه با صدای علی قلیچ با موضوع پیامبر اکرم، حضرت محمد(ص) است. اشعار این موسیقی بر پایه یک ملودی ثابت با زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و آذری توسط محمد رسولی، علی‌المولف، مهدی شریفی و لیلا مهدوی سروده شده است. تنظیم این موسیقی را حامد برادران بر عهده داشته، ساز گیتار را فرشید ادهمی نواخته و آهنگسازی آن را علی قلیچ انجام داده است. همچنین این اثر دارای موزیک ویدئو بوده که کارگردانی آن را حسین لشگری بر عهده داشته است.

شعر این موسیقی به شرح زیر است:

تو پاکی مثل دریا

تو شیرین، مث رویایی

ندیده دنیا قبلت

یه جا این همه زیبایی

گرفتارم ای جان به خال لبت

بنازه خدا به نماز شبت

نگار منی که به مکتب نرفت

ولی عالمی تشنه‌ی مکتبت

جانا... به اسمت قسم

بی‌تو...ببین بی‌کَسَم

جانم...به اخلاق تو

با عشق...به تو می‌رسم

صلّ علی المصطفی

صلّ علی آلــــــــــــه

نَبِیُّ العِشْقِ الأَجْمَلْ .. وَ لَمْ نَعْشَقْ إلاَّهُ

هُـوَ المَبْعُوثُ المُـرْسَلْ .. عَلَیْـهِ صَلَّـی اللهُ

أَتَـی یُلْبِـسُ الـوَرْدَ ثَـوْبَ النَّدی

هُُوَ الشَّمْسُ تَغْزِلُ فَجْرَ الهُدی

رَحــیــمٌ بِأَصْـحَـابِـهِ و الــعِــدا

وَ یَـمْــسَـحُ راسَ الیَـتـیـمِ یَــدا

طَـه... رَسـولُ الإلـهْ

طَـه... عَــلِــیٌّ تَــلاهْ

طَـه... تَسامی عُلاهْ

طَـه... هَـوانـا تَــلاهْ

صلّ علی المصطفی

صلّ علی آلــــــــــــه

سندن آد گلنده

دییرم جان سنه

ای منیم گوزلیم

جانیم قربان سنه

همیشه سنون پرچمون گویده دی

مین ایلدی که آدون دوشوب دیللره

بیابانه باخسان گلستان اولار

صفا وئرمیشن سن قیزیل گوللره

Wondrous as the ocean

Sweet and scented as a dream

Almost reaching perfection

with a tint of bright beauty you gleam

It's you..‌.

You felt for your men

It's you...

You presented your love

Your smile...

The miracle you gave

Was sent...

From above.

محمد نبی نیز اثر دیگری با صدای علی قلیچ است که سال گذشته به مناسبت میلاد حضرت محمد(ص) منتشر شد. این اثر به دو زبان انگلیسی و عربی تولید شده که شعر آن را peace سروده، علی قلیچ آهنگسازی کرده، تنظیم آن را حسین کرمانیان بر عهده داشته و میکس و مسترینگ آن را حمیدرضا ادب انجام داده است. همچنین ساز گیتار آن را عظیم روحانی نواخته و علیرضا خانی کارگردانی موزیک ویدئو آن را برعهده داشته است.

شعر این موسیقی به شرح زیر است:

O what a blessed night

When mercy poured from the sky

Rahmatun lil Alameen

Came with better days for you and

And on that blessed night

When a Star was born on earth

A bright light shined into the heavens

On the night of Muhammad’s birth

Muhammad(pbuh)

I believe

In the light that shows me the way

In the man that brightens my days

And his love makes me who I want to be

Rasoul ul Allah Muhammad un Nabi

طلع الـبدر علیـنا

مـن ثنیـات الوداع

وجب الشکـر علیـنا

مـا دعــــا لله داع

أیها المبعوث فینا

جئت بالأمر المطـاع

جئت شرفت المدیـنة

مرحباً یـا خیر داع

«والا محمد» با صدای مهدی یغمایی

والا محمد قطعه شاد مهدی یغمایی برای میلاد حضرت محمد(ص) است که شعر آن را احمد امیرخلیلی سروده، آهنگسازی آن را مهدی یغمایی بر عهده داشته، تنظیم آن را پوریا حیدری انجام داده و تهیه آن بر عهده احسان ارغوانی بوده است.

شعر این موسیقی به شرح زیر است:

به هر چه که در عالم است

جهان به نگاه اوست

ما قطره‌ای به دریا

دریا محمد است

که هر چه که در باورم

همه در کلام اوست

حق را اگر بگویم

حق با محمد است

همه جان است، که جهان است

چه بخوانیم، چه بگوییم

که در این عشق، به جز او نیست

همه آنیم، همه اوییم

عالم برای اوست

که جهان آشنای اوست

نفسم در هوای اوست

والا محمد...

دل مبتلای اوست

که مرا جان فدای اوست

که خدایم خدای اوست

والا محمد...

به هر چه که در عالم است

جهان به نگاه اوست

ما قطره‌ای به دریا

دریا محمد است...

که هر چه که در باورم

همه در کلام اوست

حق را اگر بگویم

حق با محمد است...

تو بخواهی، به نگاهی

همه یک آن، به فناییم

نه چنینیم، نه چنانیم

که به نامت، همه شاهیم

عالم برای اوست

که جهان آشنای اوست

نفسم در هوای اوست

والا محمد...

دل من مبتلای اوست

که مرا جان فدای اوست

که خدایم خدای اوست

والا محمد...

«محمد» با صدای محسن میرزازاده

«محمد» اثری بسیار شاد و زیبا با صدای هنرمند خراسانی، محمد محسن میرزازاده برای پیامبر اکرم، حضرت محمد(ص) است که شما را با موسیقی محلی خراسان همراه می‌کند. در این قطعه از ساز دوتار استفاده شده و فضای زیبایی را رقم زده است و موسیقی شعر آن را نیز به زیبایی اثر افزوده است.

شعر این موسیقی به شرح زیر است:

محمد، محمد، محمد، محمد!

چو گل و سُنبُل و طرف چمن و غلغل قمری

و دگر چهچه بلبل…

ز عشق گل و گلشن شده سر مست و غزل خوان!

گهی ناله و افغان؛ گهی واله و حیران

برو سوی گلستان؛ نظری کن به سربرگ درختان

به مرغان خوش الحان…

اله جانم سنه قوربان

به تشویش برو دور، بیا پیش

الا ای دل نادان

به به، به به نه عجایب نه غرایب

به به نه گوزل سن نه قیامت؛ به یک یار موافق

شده همدم که به نام‌ست؛

محمد لقبش احمد و محمود…

ابوالقاسمُ خیرالبشر و سید کونِین

بنی‌عم شه تخت سلونی؛ که بُوَد حیدر و صفدر

وصی احمد مرصل؛ علی عالی اعلی

ولی والی والا

ز قد قامت رعنا؛ که بود قدرت یزدانی…

«خط قرمز» با صدای گروه نبض

«خط قرمز» اثری دوزبانه از گروه موسیقی نبض است که در پاسخ به هتاکی نشریه شارلی‌ابدو به حضرت محمد(ص) تولید شده و به این نکته اشاره کرده است که پیامبر و اعتقادات مسلمانان خط قرمز آن‌هاست. سینا دستخوش، حامی نخعی، علی ثابت‌قدم و سجاد شاکری خوانندگان این اثر را تشکیل می‌دهند، شعر آن را علی ثابت‌قدم سروده، آهنگسازی آن بر عهده سینا دستخوش بوده و تنظیم آن را محمد عباسی بر عهده داشته است.

شعر فارسی این اثر به شرح زیر است:

دنیا همیشه نقشه‌های تازه‌ای داره

دنیا بدون، بی‌حرمتی اندازه‌ای داره

تا خط قرمزای ما خون رگامونه...

دنیا بدون، دنیا که اینجوری نمیمونه

هرکس که شبیه تو دستش به خطا رفته

تاریخ گواهه که ما شرشو کم کردیم

خوابی که تو می‌بینی تعبیر بدی داره

پا میشی و می‌بینی دستاتو قلم کردیم

نزدیک صبح بود ولی شب نرفته بود

مستی هنوز از سر یا رب نرفته بود

آمد بهار من که قرار از دلم ربود

آمد نگار من که به مکتب نرفته بود

