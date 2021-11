اسامی فیلم‌های کوتاه بخش «مسابقه بین‌الملل» پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت اعلام شد.

به گزارش ایسنا به نقل از واحد ارتباطات و اطلاع‌رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، اسامی فیلم‌های کوتاه بخش مسابقه بین‌الملل پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت اعلام شد.

در این بخش 11 فیلم‌ از 8 کشور از سوی هیات انتخاب به بخش مسابقه راه یافتند که اسامی این فیلم‌ها به این شرح است:

«شگفت انگیز»(The Fantastic) از فنلاند

«کشور من ، چه زیبا !»( My Country So Beautiful) از لهستان

«ارواح و صخره ها: یک افسانه آزوری»( Spirits and Rocks: an Azorean Myth,Switzerland) از سوئیس

«استورجتنیا»( STORGETNYA) از فرانسه

«ما همه یک دل داریم»(We Have One Heart) از لهستان

«بازی»( The game) از سوئیس

«دیگرهیچ کجا وطنم نیست»( I Don't Feel At Home Anywhere Anymore) از بلژیک

«سفر حفره»( The hole's journey) از هلند

«در جریان کلمات»( In Flow of Words) از هلند

«تخیل پدرم»( Imagining My Father) از دانمارک

«یک سال در تبعید»( A Year in Exile) از ترکیه

فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه بین‌الملل نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» از 18 تا 25 آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

