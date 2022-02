رمزگشایی مستند از نام محله «کمپلو» در اهواز

ایسنا/خوزستان دکتر عباس امام گفت: محله کمپلو در اهواز از محله‌های قدیمی شهر اهواز است که دهه‌هاست درباره ریشه‌شناسی نام آن گمانه‌زنی می‌شود.

این نویسنده، مترجم و خوزستان‌پژوه در گفت‌وگو با ایسنا، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر نیز با توجه به گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این امر از شتاب بسیار بیشتری برخوردار شده است. من نیز چند روزی است با کنجکاوی در فضای مجازی جست‌وجوهایی کرده‌ام به نتایجی مستند رسیده‌ام و گمان می‌کنم پاسخ نهایی این پرسش را یافته‌ام.

وی ادامه داد: مهمترین سند یافت شده من نقشه‌ای است از ارتش آمریکا از ایران در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در منبعی با عنوان Foreign Aid: The Persian Route. این نقشه رنگی (به پیوست) با عنوان The Main Route of the Motor Transport thru Iran مکان‌های مخصوص استقرار نیروهای موتوری ـ خودرویی ارتش آمریکا از جنوب تا شمال کشور برای جابه‌جایی و انتقال خودروهای گوناگون ارسالی به شوروی را مشخص کرده که می‌توانید با تایپ کرن عنوان

Engines of the Red Army in WW۲ http://https://www.o۵m۶.de/redarmy/persian.php

به آن دست یابید. وقتی وارد این صفحه ـ منبع می‌شوید با تعداد زیادی عکس و نقشه از حضور ارتش آمریکا در ایران آن زمان روبه‌رو می‌شوید که یکی از آن‌ها همان نقشه مورد اشاره در بالا است.

امام افزود: روی این نقشه، در امتداد فاصله اهواز ـ اندیمشک دو کمپ مشخص شده‌اند؛

۱. کمپ لو (Camp Lowe) در اهواز

۲. کمپ کریمر (Camp Kramer) در اندیمشک

به این ترتیب، بدیهی است محله کمپلو در اهواز نام خود را از این کمپ گرفته است.

این استاد دانشگاه گفت: سند دیگری که این مطلب را تقویت می‌کند مصاحبه‌ای است با یک دژبان ارتش آمریکا در جنگ جهانی دوم به نام المو پیترسن (Elmo Peterson) که چند ماه در اهواز و در کمپ لو انجام وظیفه نظامی کرده است. پیترسن در این مصاحبه که در «پژوهشکده موزه جنگ کهنه سربازان ایالت ویسکانسن» در قالب مصاحبه‌های خاطرات ـ محور تاریخ شفاهی نظامیان آمریکایی درگیر در جنگ جهانی دوم در سال ۲۰۱۴ میلادی انجام گرفته است، اشاراتی به حضور خود در «کمپ لو» در اهواز می‌کند که چگونه به عنوان عضوی از گردان ۷۸۸ دژبان ارتش آمریکا مستقر در این محل، با گرمای طاقت‌فرسای محل و رفت و آمد میان خرمشهر و اندیمشک (کمپ کریمر) دست و پنجه نرم می‌کرده و گاه ناچار می‌شده برای ماموریت‌های نظامی تا دورود (Kamp Gillis) و اراک اعزام شود

https://wisvetsmuseum.com/wp-content/uploads/۲۰۱۷/۰۳/Peterson-Elmo_OH۱۹۰۰.pdf

در یک مورد، وقتی مصاحبه‌کننده به نام Brooks از پیترسن درباره تلفظ و شکل نوشتاری اسم «لو» در «کمپ لو» سوال می‌کند وی به صراحت املای کلمه را نیز حرف به حرف به شرح زیر انگلیسی بیان می‌کند:

(دقیقه ۱۵ و ۲۰ ثانیه‌ای مصاحبه)

Brooks: And that was the town you were in? Were you in a town?

Peterson: Ahvaz was a town, and the camp was Camp Lowe. L-O-W-E.

به باور امام: به نظر می‌رسد در گذر زمان در نگارش فارسی، شکل گسسته «کمپ لو» به شکل پیوسته «کمپلو» تبدیل شده است.

