ایسنا/کرمان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از اجرای طرح تمام شماری تسهیلات اشتغال پایدار روستایی ۴۰۴۵ طرح در استان خبر داد.

جعفر رودری شامگاه هفتم اسفندماه در ششمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان گفت: روند نرخ بیکاری در استان بر اساس آخرین اطلاعات (پاییز ۱۴۰۰)۱۱,۳ درصد بوده و از متوسط کشور(۸.۹) بالاتر است.

دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کاهش نرخ مشارکت را دلیل کاهش نرخ بیکاری در سال های اخیر اعلام کرد و افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان در پاییز سال جاری ۳۹,۶ درصد و نسبت به متوسط کشور(۴۰.۹ درصد) کمتر است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان سهم اشتغال استان در بخش کشاورزی را در پاییز سال جاری ۳۸,۶ درصد، بخش صنعت ۲۰.۷ درصد و خدمات ۴۰.۶ درصد اعلام کرد و گفت: نرخ مشارکت مردان در این دوره ۶۷.۴ درصد و نرخ مشارکت بانوان ۱۲.۹ درصد بوده است و استان کرمان رتبه ۲۱ کشور در نرخ مشارکت و ۲۵ کشور در نرخ بیکاری بر اساس آخرین اطلاعات وضعیت شاخص های بازار کار استان در پاییز ۱۴۰۰ است.

وی با اشاره به اینکه از نظر سازمان بین المللی کار (ILO)، جوانان جزو اولین کسانی هستند که شغل خود را از دست می دهند و همچنین جزو آخرین افرادی هستند که شغلی را به دست می آورند که این امر ناشی از عوامل بسیاری از جمله، از دست دادن فرصت های شغلی به منظور بازآموزی، کمبود تجربه و مهارت و ... است گفت: وضعیت جوانان غیرشاغل که در حال تحصیل یا مهارت آموزی نیستند با شاخص NEED

(Not in Employment, Education or Training) که بیانگر سهم جوانان ۲۴-۱۵ ساله غیر شاغلی است که نه در حال تحصیل هستند و نه به کسب مهارت مشغول اند سنجیده می‌شود که شاخص مذکور برای استان کرمان ۳۶,۲ (کشور ۳۶.۲)، برای مردان ۲۴.۶(کشور ۲۳.۸) و بانوان استان ۴۸.۵(کشور۴۹) محاسبه شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه شاخص NEED مناسب ترین معیار برای نشان دادن واقعیت های اقتصادهای در حال ظهور با خطر بیکاری و عدم فعالیت بوده و بیانگر توجه به جوانانی است که تمایلی جهت پیوستن به بازار کار را ندارند، تصریح کرد: مشمولین به دلیل اینکه قابلیت های خود را جهت دستیابی به شغل، بهبود نمی دهند، در معرض خطر جدایی اجتماعی و بازار کار قرار دارند.

وی نقش برنامه ریزان و سیاست گذاران برای منابع انسانی کشور و استان به ویژه جوانان، در دستیابی به توسعه پایدار را موثر و اتخاذ تدابیری همچون سرمایه گذاری و فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت توانمندسازی جوانان به لحاظ آموزش و افزایش مهارت های مورد نیاز و به تبع آن امکان ورود آنان در بازار کار را ضروری دانست.

رودری با اشاره به عملکرد قانون اشتغال پایدار روستایی گفت: تا کنون ۷۷۸,۴ میلیارد تومان از مجموع ۷۹۳.۳ میلیارد تومان اعتبارات ابلاغی ، به استان تخصیص داده شده ۵۹۹.۹ میلیارد تومان طرحهای مصوب بانکها و ۵۷۳.۸ میلیارد تومان توسط بانکها پرداخت و ۹۲۸۱ فرصت شغلی جدید ایجاد شده و حدود ۷۰ میلیارد تومان طرح به چهار بانک عامل معرفی که در حال بررسی می باشد.

دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به ماده ۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ (مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴)از اجرای طرح تمام شماری تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در استان خبر داد و افزود: نظارت میدانی بر اجرای طرحهای اشتغال پایدار روستایی در ۲۳ شهرستان استان از ۱۸ دی‌ماه جاری به مدت یک ماه توسط کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام شده که بر اساس آن ۴۰۴۵ طرح مورد بازدید قرار گرفتند.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان همچنین با ارائه گزارش عملکرد ۴ گروه کاری ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گفت: گروه‌های کاری اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی _ اشتغال وکارآفرینی_ درآمدها و تجهیز منابع و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا کنون درمجموع با تشکیل ۸۴ جلسه ۴۹۷ مصوبه اجرا شده داشته اند.

انتهای پیام