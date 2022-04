راز کشت قهوه بهتر چیست؟

ایسنا/خراسان رضوی یک تحقیق جدید پیشگامانه نشان می‌دهد دانه‌های قهوه زمانی بزرگتر و فراوان‌تر می‌شود که پرندگان و زنبورها برای محافظت و گرده‌افشانی گیاهان قهوه با هم متحد شوند.

به گزارش یورکالرت، بدون کمک‌های این موجودات بالدار که برخی هزاران مایل سفر می‌کنند، کشاورزان قهوه با کاهش ۲۵ درصدی محصول مواجه می‌شوند؛ آن هم یک کاهش حدود ۱۰۶۶ دلاری در هر هکتار قهوه. این موضوع برای صنعت ۲۶ میلیارد دلاری قهوه مهم است چراکه مصرف‌کنندگان، کشاورزان و شرکت‌های زیادی برای نیروی کار صبحگاهی خود به تلاش بی‌مزد طبیعت وابسته هستند اما نتایج این تحقیق پیامدهای گسترده‌تری دارد.

تحقیق پیش رو اولین تحقیقی است که با استفاده از آزمایش‌های واقعی در ۳۰ مزرعه قهوه انجام شده و نشان می‌دهد مشارکت طبیعت در این مورد، گرده‌افشانی زنبور عسل و کنترل آفات توسط پرندگان تاثیر بیشتری از مشارکت جداگانه آن‌ها دارد.

آلخاندرا مارتینز سالیناس، محقق اصلی مرکز تحقیقات و آموزش عالی کشاورزی گرمسیری(CATIE)، در این خصوص می‌گوید: تاکنون محققان به‌ طور معمول مزایای طبیعت را جداگانه محاسبه و سپس به‌ سادگی آن را جمع‌آوری می‌کردند اما طبیعت یک سیستم تعاملی است پر از هم‌افزایی و مبادلات مهم. ما اهمیت زیست‌محیطی و اقتصادی این تعاملات را در یکی از اولین آزمایش‌ها در مقیاس‌های واقعی در مزارع حقیقی نشان می‌دهیم.

تیلور ریکتس از موسسه محیط‌ زیست گاند در دانشگاه ورمونت آمریکا نیز بیان می‌کند: این نتایج نشان می‌دهد ارزیابی‌های گذشته خدمات زیست‌محیطی فردی از جمله تلاش‌های بزرگ جهانی مانند بستر علمی سیاسی بین دولتی در زمینه تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی(IPBES) ممکن است در واقع مزایایی را که تنوع زیستی برای کشاورزی و رفاه انسان ارائه می‌کند، دست کم بگیرد. این تعاملات مثبت به این معناست که خدمات اکوسیستم در کنار هم ارزش بیشتری دارد تا به صورت جداگانه.

برای این آزمایش محققان از آمریکای لاتین و ایالات متحده گیاهان قهوه را در ۳۰ مزرعه دستکاری کردند با ترکیبی از تورهای بزرگ و کیسه‌های توری کوچک. آن‌ها پرندگان و زنبورها را بیرون نگاه داشتند. آنان چهار طرح کلیدی را آزمایش کردند؛ فعالیت پرنده به تنهایی(کنترل آفات)، فعالیت زنبورها به تنهایی(گرده‌افشانی)، عدم فعالیت پرنده و زنبور عسل و در نهایت یک محیط طبیعی که در آن زنبورها و پرندگان در گرده‌افشانی و خوردن حشراتی مانند حشره دانه قهوه که یکی از مضرترین آفات در تولید قهوه در سراسر جهان است، آزاد بودند.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد اثرات مثبت رفتار ترکیبی پرندگان و زنبورها بر تشکیل، وزن و یکنواختی میوه به عنوان عوامل کلیدی در کیفیت و قیمت آن بیشتر از تاثیرات جداگانه آن بود. در واقع بدون پرندگان و زنبورها متوسط محصول حدود ۲۵ درصد کاهش یافت که ارزش آن حدود ۱۰۶۶ دلار در هکتار است.

ناتالیا آریستیزابال، دانشجوی دکتری در موسسه گاند محیط‌ زیست و دانشکده محیط‌ زیست و منابع طبیعی روبنشتاین، می‌گوید: یکی از دلایل مهمی که ما میزان این مشارکت‌ها را می‌سنجیم، کمک به حفاظت و نگهداری از گونه‌هایی است که به آن‌ وابسته هستیم و گاهی اوقات اهمیت آن را نمی‌دانیم. پرندگان، زنبورها و میلیون‌ها گونه دیگر از زندگی و معیشت ما حمایت می‌کنند اما با تهدیداتی مانند تخریب زیستگاه و تغییرات آب و هوایی مواجه هستند.

یکی از شگفت‌انگیزترین جنبه‌های این تحقیق این بود که بسیاری از پرندگانی که کنترل آفات را برای گیاهان قهوه در کاستاریکا فراهم می‌کردند، هزاران مایل از کانادا و ایالات متحده مهاجرت کرده بودند، از جمله ورمونت؛ جایی‌ که گروه تحقیقاتی دانشگاه ورمونت در آن مستقر است.

این گروه همچنین در حال مطالعه چگونگی تاثیر تغییر مناظر مزرعه بر توانایی پرندگان و زنبورها در ارائه مزایای تولید قهوه است. آنان توسط خدمات ماهی و حیات وحش ایالات متحده از طریق قانون حفاظت از پرندگان مهاجر نوگرمسیری پشتیبانی می‌شوند.

یافته‌های این تحقیق در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.

