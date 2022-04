ایسنا/خراسان رضوی محققان اظهار کردند: برای تقویت سیستم‌ ایمنی بدن خود از یک رژیم غذایی سالم و متعادل استفاده کنید، برخی از موادغذایی مانند بروکلی، مرکبات و ماست می‌توانند به تقویت سیستم‌ایمنی بدن شما کمک کنند.

به نقل از هلث نیوز، لیزا جونز، متخصص تغذیه در فیلادلفیا اظهار کرد: رژیم‌ غذایی متعادل، شامل مقادیر کافی پروتئین، فیبر، ویتامین‌ها و موادمعدنی به تقویت سیستم‌ایمنی بدن شما کمک می‌کند.

رژیم غذایی سالم که حاوی مواد مغذی مورد نیاز بدن باشد، بهترین راه برای حمایت از سیستم‌ایمنی شماست که در مواردی همچون ابتلا به بیماری‌هایی مانند کووید- ۱۹ نیز موثر است. پس تلاش کنید تا نیمی از بشقاب خود را با سبزی‌ها و میوه و بقیه آن را با غذاهای غنی از پروتئین پر کنید البته کارشناسان در ذیل، برخی از مواد غذایی موثر در افزایش سیستم ایمنی بدن را ارائه کرده‌اند.

بادام

آنا کیپن، متخصص تغذیه در کلیولند ایالات‌متحده اظهار کرد: بادام‌های بدون نمک یکی از بهترین مواد غذایی است که می‌توان در خانه برای یک میان وعده سریع و تقویت‌کننده سیستم‌ ایمنی نگه داشت. بادام سرشار از ویتامین ای(E) است که تحقیقات نشان می‌دهد برای حفظ سیستم ایمنی بدن به ویژه با افزایش سن، مهم است زیرا ویتامین E یک آنتی‌اکسیدان است که سیستم‌ایمنی بدن برای عملکرد صحیح به آن نیاز دارد. آنتی‌اکسیدان‌ها موادی در بدن هستند که از انواع آسیب‌های سلولی جلوگیری می‌کنند.

فلفل دلمه‌ای

کیپن گفت: فلفل دلمه‌ای از غذاهای مفید برای تقویت سیستم ایمنی است زیرا منبع عالی ویتامین سی(C) است همچنین، فلفل دلمه‌ای گزینه‌ای عالی برای افرادی است که سعی می‌کنند مصرف کربوهیدرات خود را محدود کنند.

یک فلفل دلمه‌ای به‌طور متوسط ویتامین C بیشتری نسبت به نیاز روزانه بدن فراهم می‌کند. همچنین، منبع غنی بتاکاروتن، آنتی‌اکسیدانی دیگر و ویتامین C هستند که برای سیستم ایمنی بدن و سلامت چشم و پوست نیز مفید است. کیپن می‌گوید: ویتامین C به بدن کمک می‌کند تا آنتی‌بادی‌هایی را تشکیل دهد که به مبارزه با بیماری‌ها کمک می‌کنند.

کلم بروکلی

کلم بروکلی تقویت‌کننده سیستم‌ایمنی است زیرا سرشار از مواد مغذی و آنتی‌اکسیدان‌ها، ویتامین‌های A، C، E و پتاسیم همچنین مقدار زیادی فیبر است.

مرکبات

ونسا اسپیلر، متخصص تغذیه مستقر در تایسون کرنر ویرجینیا می‌گوید: مرکبات مقادیر زیادی از ترکیبات گیاهی دارند که دارای فواید سلامتی مانند اثرات ضد التهابی و آنتی‌اکسیدانی هستند که می‌تواند به تقویت ایمنی شما کمک کند. مرکبات علاوه بر کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن، حاوی بسیاری از ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند که به عملکرد صحیح بدن کمک می‌کنند.

سبزی‌های تیره و برگ‌دار

سبزی‌های تیره و برگ‌دار، منابع خوبی از بتا کاروتن، شکل گیاهی ویتامین A هستند که یک آنتی‌اکسیدان است که به از بین بردن رادیکال‌های آزاد و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند. از آنجایی که بتاکاروتن برای جذب نیاز به چربی دارد، بهتر است سبزیجات تیره و برگ‌دار را با چربی سالم مانند آجیل یا روغن زیتون برای جذب بهتر ترکیب کنید.

هر ویتامین محلول در چربی مانند A، D، E و K، زمانی که همراه با چربی رژیم‌غذایی مصرف شود، جذب بهتری دارد.

سیر

سیر حاوی ترکیباتی مانند آلیسین و مشتقات آن مانند آجوئن‌هاست که به‌طور طبیعی باکتری‌ها و عفونت‌ها را از بین می‌برد و به حمایت از سیستم‌ایمنی بدن شما کمک می‌کند.

چای سبز

اگر به دنبال نوشیدنی‌ هستید که بتواند به تقویت سیستم‌ایمنی بدن شما کمک کند، چای سبز را در نظر بگیرید زیرا این نوع چای حاوی تعدادی ترکیبات سالم از جمله اپی‌گالوستاچین گالت، آنتی اکسیدانی است که تحقیقات نشان می‌دهد به تقویت عملکرد سیستم‌ایمنی بدن کمک می‌کند.

تخم کدو تنبل

متخصصان تغذیه اظهار کردند: «این دانه‌های کوچک اما قدرتمند منبع خوبی از روی هستند که یک ماده معدنی برای عملکرد سلول‌های ایمنی است.

زردچوبه

این ادویه زرد طلایی حاوی خواص ضدالتهابی قوی است که می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب در بدن کمک کند زیرا زردچوبه حاوی کورکومین است که یک ترکیب ضد التهابی است. تحقیقات نشان می‌دهد که کورکومین نقش مهمی در مبارزه با فرآیندهای التهابی دارد.

ماست

آیا می‌دانستید ماست می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن شما کمک کند؟ بسیاری از ماست‌ها با ویتامین دی(D) غنی شده‌اند که به تنظیم سیستم‌ایمنی بدن کمک می‌کند و ممکن است دفاع طبیعی بدن شما را در برابر بیماری‌ها تقویت کند.

انتهای پیام