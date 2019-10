محققان دانشگاه استنفورد امریکا، ژل ضدحریق با قابلیت کاهش آتش‌سوزی‌های اتفاقی در طبیعت طراحی کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، این ژل از آتش‌سوزی‌های طبیعت در فصولی که آتش‌سوزی به دلیل طوفان و امثال آن رایج است جلوگیری می‌کند و نسبت به مواد کنونی مؤثرتر بوده و هزینه کمتری نیز در بر دارد.

اریک اپل، محقق این تحقیق و استادیار علوم و مهندسی مواد، گفت: در حال حاضر نظارت بر جنگل‌ها و طبیعت برای خاموش کردن آتش صورت می‌گیرد، اما با این روش از وقوع آتش‌سوزی در مکان‌هایی که مستعد آتش‌سوزی فصلی هستند، جلوگیری می‌شود و در واقع عملکردی مانند واکسن دارد.

آتش سوزی‌های طبیعت، بخش مهمی از برخی اکوسیستم‌ها محسوب می‌شوند و در ایالات متحده آمریکا بسیاری از این آتش‌سوزی‌ها ناشی از عملکرد افراد است. بسیاری از افراد در مکان‌هایی مانند کنار جاده‌ها و اردوگاه‌ها اتراق می‌کنند و غفلت آنان، موجب آتش سوزی می‌شود. در نتیجه بهترین روش در پیشگیری از این موارد نظارت کلی بر فعالیت آنان است.

عملکرد آتش‌نشانی‌ها شامل مهار آتش و عوامل بازدارنده از گسترش آتش‌سوزی است و برای مبارزه با آتش‌سوزی از موادی مانند ژل‌هایی که دارای آب و پلیمرهای سوپر جاذب هستند، استفاده می‌شود. اما تاثیر این ژل‌ها، کوتاه مدت است و هنگامی که آب آن تبخیر شود، کارایی خود را از دست می‌دهند و مدت زمان استفاده از آنها در آتش‌سوزی‌های طبیعت تقریبا یک ساعت است.

از دیگر مواد مورد استفاده در آتش‌سوزی‌های طبیعت، آمونیوم فسفات یا مشتقات آن است. این مواد نیز فقط بازدارنده‌ها را برای مدت زمان کوتاهی روی گیاهان حفظ می‌کنند، به همین دلیل محققان استنفورد ژل مبتنی بر سلولز که در برابر باد ، باران و دیگر موارد مقاوم است را برای حفاظت از طبیعت در برابر آتش طراحی کردند.

محققان این مواد بازدارنده را در دو نوع پوشش گیاهی که اغلب آتش سوزی از آنها شروع می‌شود، مورد آزمایش قرار دادند و در حال حاضر نیز با کمک وزارت حمل و نقل ایالات متحده در حال آزمایش این ژل در مکان‌هایی مانند کنار جاده و اردوگاه‌های مخصوص هستند.

محققان دریافتند، این ماده حتی پس از نیم اینچ بارندگی، خواص خود را از دست نمی‌دهد.

این ژل غیر سمی است و به طور گسترده در محصولات غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ژل ضد حریق را می‌توان با تجهیزات استاندارد کشاورزی یا هواپیما بر روی گیاهان و درختان پاشید. این ماده به آرامی از بین می‌رود و امکان محافظت در برابر آتش تا ماه‌ها ادامه خواهد داشت.

اپل گفت: "ما امیدواریم که این مواد جدید بتوانند دریچه ای برای شناسایی و درمان مناطق پرخطر برای محافظت از زندگی و معیشت مردم باز کنند."

نتایج این تحقیق در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.

