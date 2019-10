«تصنیف ریچارد جول» روایت یک ماجرای واقعی در انتظار اکران

فیلم « The Ballad Of Richard Jewell» بر اساس مقاله «کابوس آمریکایی: تصنیف ریچارد جول» نوشته ماری برنر که در سال 1997 توسط مجله ونیتی‌فیر به چاپ رسیده بود، ساخته شده است.

به گزارش ایسنا، کارگردانی فیلم «تصنیف ریچارد جول» را کلینیت ایستوود کارگردان برنده چهار اسکار بر عهده داشته است. پروژه قبلی ایستوود به نام « The Mule» موفقیت‌ زیادی کسب کرد و توانست فروشی 180 میلیون دلاری در گیشه داشته باشد.

وظیفه ساخت و انتشار این فیلم بر عهده کمپانی «برادران وارنر» است که پیش از این قرار بود ایستوود این فیلم را با همکاری کمپانی «فاکس» و «دیزنی» بسازد که امکان آن فراهم نشد و این کار به کمپلنی «برادران وارنر» سپرده شد.

«بیلی ری» نویسنده فیلم سینمایی «کاپتان فیلیپس» فیلم‌نامه این فیلم را بر اساس مقاله «ماری برنر» به رشته تحریر درآورده است.

فیلم « The Ballad of Richard Jewell» نیز مانند آخرین ساخته ایستوود « The Mule» بر پایه داستانی واقعی است و این نشان می‌دهد که ایستوود به ساخت فیلم‌هایی با داستان‌های واقعی توجهی خاص دارد.

بازیگرانی هم‌چون سم راک‌ول (بازیگر برنده جایزه اسکار)، اولیویا وایلد، جان هم (بازیگر برنده ۲ جایزه گلدن گلوب)، کتی بیتس، نینا آریاندا، پاول والتر، ایان گومز، نیکو نیکوترا، دیوید شای، دژا دی و... در این پروژه حضور دارند و به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در ابتدا قرار بود «لئوناردو دی‌کاپریو» و «جونا هیل» در دو نقش مهم فیلم « The Ballad of Richard Jewell» ایفای نقش کنند که این اتفاق نیفتاد و در حال حاضر نام آن‌ها به عنوان تهیه‌کننده این فیلم برده می‌شود.

علاوه بر دی‌کاپریو و هیل، جنیفر داویسون، کوین میشر و خود ایستوود نیز به عنوان تهیه‌کننده در این پروژه فعالیت کرده‌اند.

این فیلم قرار است روایت‌گر داستان یک نگهبان امنیتی بی‌گناه باشد که در حین بمب‌گذاری در المپیک 1996 آتلانتا جان انسان‌های زیادی را نجات داد اما چند از روز پس از این اتفاق متهم به انجام این بمب‌گذاری شد.

کمپانی «برادران وارنر» اکران این فیلم را برای تاریخ 13 دسامبر 2019 (22 آذر ماه 1398) برنامه‌ریزی کرده‌اند و به نظر می‌رسد قصد دارند نام این فیلم را در لیست فیلم‌های برگزیده اسکار قرار دهند.

