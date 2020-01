الگوی مفهومی آموزش دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی شد

ایسنا/خراسان رضوی الگوی مفهومی آموزش دانشگاه فردوسی، مکتب و نقشۀ آموزشی این دانشگاه را به تصویر می‌کشد و آموزش را مفهومی فراتر از انتقال صرف مطالب درسی می‌داند.

الگوی مفهومی آموزش( An Introduction to the Conceptual Model of Education ) با هدف جهت‌دارکردن فعالیت‌های آموزشی و توانمندسازی دانشجویان، توسط ‌حوزه معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، امروز 6 بهمن 1398 با حضور دکتر محمد کافی و جمعی از مدیران و معاونان دانشگاه فردوسی مشهد در سالن شورای سازمان مرکزی رونمایی و معرفی شد.

این الگو، مکتب و نقشۀ آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد را به تصویر می‌کشد و آموزش را مفهومی فراتر از انتقال صرف مطالب درسی می‌داند.

براساس این الگو، انتظار می‌رود استادان شایستگی‌های متعددی را در دانشجویان ایجاد و تقویت کنند و آنان را برای نقش‌آفرینی بهتر در جامعه توانمند سازند.

برای نیل به این هدف، کتاب معرفی الگوی مفهومی آموزش به کوشش دکتر رضا پیش‌قدم برای نخستین‌بار در ایران در ۲۸۶ صفحه تهیه و تدوین شده است. مقدمۀ کتاب توسط دکتر ‌مجید میرزاوزیری نگاشته شده و هرفصل از کتاب‌ توسط ‌نویسندگان‌ زیر ‌به رشتۀ تحریر ‌در آمده است:

فصل اول: معرفی الگوی مفهومی آموزش، دکتر رضا پیش‌قدم (استاد زبان و ادبیات انگلیسی و روان‌شناسی تربیتی)

فصل دوم: تفکر خلاق، دکتر مرتضی کرمی (دانشیار مطالعات برنامۀ درسی)

فصل سوم: تفکر انتقادی، دکتر محمودرضا قربان‌صباغ (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی)

فصل چهارم: تفکر سیستمی، دکتر حسین اکبری (استادیار جامعه‌شناسی) و طاهره لطفی خاچکی

فصل پنجم: تفکر آینده‌نگر، دکتر علیرضا سلیمی (استادیار شیمی)

فصل ششم: مدیریت روابط درون فردی و میان فردی، دکتر ایمان‌الله بیگدلی (استاد روان‌شناسی)

فصل هفتم: مدیریت حواس و محیط، دکتر شیما ابراهیمی (استادیار آموزش زبان فارسی)

فصل هشتم: جایگاه فرهنگ و ارزش‌ها، دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی (دانشیار علوم اجتماعی)

فصل نهم: آموزش معکوس، دکتر سعید ابریشمی (استادیار مهندسی کامپیوتر)

