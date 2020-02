استفاده بیش از حد از مواد ضد عفونی کننده مشکلاتی در بدن ایجاد می کند

ایسنا/سیستان و بلوچستان استفاده بیش از حد از مواد ضد عفونی کننده دارای عوارض خاصی است که می تواند مشکلاتی را در بدن ایجاد کند.

به نقل از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یکی از محصول بهداشتی که در این روزها محبوبیت زیادی پیدا کرده است، ضدعفونی کننده های دست است، اکثر کادر درمانی و حتی مردم عادی برای جلوگیری از آلودگی دست ها با میکروب های عامل بیماری ترجیح می دهند که از این مواد برای تمیز کردن دست ها در طول روز استفاده کنند. علاوه بر محلول های ضد عفونی کننده برخی از افراد از دستمال مرطوب برای رعایت بهداشت استفاده می کنند. این محصولات بیشتر زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که صابون و آب در دسترس نباشد.

این درست است که مواد ضد عفونی کننده دست، میکروب ها را از بین می برند، اما مهم است که استفاده از آنها را محدود کنید. استفاده بیش از حد از این محصولات بهداشتی دارای عوارض خاصی است که می تواند مشکلاتی را در بدن ایجاد کند.

در اکثر مواد ضد عفونی کننده تجاری، یک ماده شیمیایی معمولی برای افزایش خواص ضد باکتریایی محصولات استفاده می شود که نام آن تریکلوزان است. اما عوارض ناشی از این ماده ممکن است از فوایدش بیشتر باشد. این ماده شیمیایی می تواند باعث ایجاد مقاومت در باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها شود.

با توجه به مطالعات انجام شده در سال ۲۰۰۶ که نتایج آن در Microbial Drug Resistance منتشر شده، استفاده گسترده از تریکلوزان، به دلیل ایجاد مقاومت به آنتی بیوتیک ممکن است خطرات بالقوه ای را برای سلامت عمومی بدن به همراه داشته باشد. یکی دیگر از مطالعاتی که در سال ۲۰۱۴ در Frontiers in Microbiology منتشر شده است نیز یادآور می شود که این ماده شیمیایی ممکن است در برابر چند دارو در بدن مقاومت ایجاد کند.

مطالعات منتشر شده در سال ۲۰۱۲ در Proceedings of the National Academy of Sciences اشاره می کند که تریکلوزان، یک ماده شیمیایی است که به دلیل خواص ضد باکتری در حجم زیاد در محصولات بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده آلاینده ای است که برای رشد بدن انسان و محیط زیست نگرانی هایی را به دنبال دارد.

این مطالعه نشان می دهد که این ماده شیمیایی می تواند بر روی انقباض عضله قلب و عضلات اسکلتی تاثیر منفی داشته باشد.

حتی اگر مواد ضد عفونی کننده دست ها حاوی تریکلوزان نباشند، بدان معنی نیست که استفاده از آن ها کاملا ایمن است. یکی دیگر از مواد فعال در برخی از مواد ضد عفونی کننده دست، الکل است که به عنوان یک عامل ضد میکروبی برای کشتن باکتری ها در این محصولات عمل می کند.

ضد عفونی کننده های دست که حاوی حدود ۶۵ درصد الکل هستند، هنگام استفاده بر روی پوست ممکن است به بدن آسیب برسانند. اتیل الکل با اختلالات ایمنی و حساسیت بالا در بدن که می تواند آسم و درماتیت مزمن ایجاد کند، مرتبط است.

بسیاری از مواد ضد عفونی کننده دست شامل ایزوپروپیل الکل می باشد. این ماده یک محصول پتروشیمی است که برای بدن سمی می باشد.

ضدعفونی کننده های پایه الکلی علاوه بر خشکی دست و آلرژی بعلت داشتن رایحه های معطر مضرات زیادی برای بدن دارند.رایحه های مصنوعی اغلب حاوی فتالات هستند که باعث اختلال در غدد درون ریز می شوند و کارکرد هورمون ها را تقلید می کنند. آنها حتی ممکن است تغییرات ژنتیکی ایجاد کنند.

پس توصیه می شود بجای استفاده بی رویه از محلول های ضدعفونی دست، شستن دستها با آب و صابون را بعلت عوارض کمتر و فواید بیشتر فراموش نکنند و به دیگران نیز توصیه نمایند.

