انیمیشن «والیبال» ایران در روسیه برگزیده شد

انیمیشن «والیبال» تولید مرکز فارس، برنده جایزه اول جشنواره light of the world روسیه شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، انیمیشن «والیبال» از تولیدات صدا و سیمای مرکز فارس، جایزه اول جشنواره light of the world در کشور روسیه را به خود اختصاص داد.

این اثر چندی پیش هم به عنوان یکی از نامزدهای نهایی جشنواره MAKE ART NOT WAR Teaser Future Film Festival برگزیده شد.

کاوه سیستانی کارگردانی این فیلم را بر عهده داشته است.

«والیبال» انیمیشنی است که پیش از این توانسته بود عنوان بهترین اثر جشنواره فروزن را در کشور آمریکا به خود اختصاص دهد.

