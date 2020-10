ارائه راهکار نوین تخمین بار رسوب معلق با استفاده از پردازش تصاویر سطح جریان آب

ایسنا/آذربایجان شرقی راهکار تخمین بار رسوب معلق در جریان آب با استفاده از تکنیک پردازش تصویر با همکاری اساتید دانشگاه تبریز و پژوهشگران برتر بین‌المللی طراحی و ارائه شد.

دکتر محمدعلی قربانی، استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و از نویسندگان مسئول این تحقیق با اشاره به این‌که این تحقیق بر مبنای یاد گیری عمیق (Deep Learning) استوار بوده و قادر به تحلیل نتایج حاصل از پردازش تصویر به منظور برآورد بار رسوب معلق در شرایط آزمایشگاهی است، افزود: با توجه به اهمیت برآورد مقدار رسوب رودخانه‌ها در مطالعات جامع منابع آب، محدودیت اندازه‌گیری، صرف هزینه و زمان به لحاظ پراکندگی مکانی ایستگاه‌های اندازه‌گیری و دشواری‌های سنجش، انگیزه اصلی برای این تحقیق بوده و در مطالعات آتی می‌توان این طرح را به صورت میدانی و برای رودخانه‌های واقعی اجرا و بر غنای کار افزود.

وی با اعلام این‌که نتایج حاصل از این تحقیق در شماره 10 نشریه معتبر Scientific Reports - Nature در سال 2020 میلادی به چاپ رسیده است، ادامه داد: نتایج این تحقیق می‎تواند مورد استفاده سازمان‌های آب منطقه‌ای استان‌ها، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت‌های مهندسین مشاور در امور آب قرار گیرد.

وی افزود: این تحقیق نتیجه کار تیم پژوهشی 13 نفره از پژوهشگران کشورهای ایران، آمریکا، انگلستان، ترکیه، فنلاند، کره جنوبی و هند بوده که دکتر محمدعلی قربانی، دکتر فرزین سلماسی، دکتر سعید صمدیان فرد از گروه مهندسی آب و دکتر محمود شهابی عضوهیئت علمی گروه علوم خاک دانشگاه تبریز از محققین و نویسندگان ایرانی طرح از اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز است.

عنوان کامل مقاله عبارت است از:Continuous monitoring of suspended sediment concentrations using image analytics and deriving inherent correlations by machine learning و دسترسی به مقاله چاپ شده توسط شناسه بر نمود دیجیتالی doi.org/10.1038/s41598-020-64707-9 میسر است.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز پس از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران از لحاظ قدمت دومین مرکز آموزش عالی در زمینه کشاورزی بوده که در سال ۱۳۳۴ تاسیس یافته و در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین دانشکده‌های دانشگاه تبریز است.

