ایسنا/خراسان رضوی در پی انتشار خبر درگذشت «سر توماس شان کانری» که چند روز پیش از دنیا رفت، بازیگر معروف اسکاتلندی، که با بازی در نقش جیمز باند در سینمای جهان به شهرت رسید، علاقه‌مندان سینما با شوک بزرگی روبه‌رو شدند.

با اینکه کانری را بیشتر به دلیل بازی در نقش جیمز باند در هفت فیلم سینمایی می‌شناسند اما باید گفت که او تنها در بازی جیمز باند موفق نبود بلکه در فیلم‌های دیگری نیز می‌توان بازی خیره‌کننده او که تنها با نگاهش به درون مخاطب نفوذ می‌کرد را دید.

کانری پیش از اینکه وارد حرفه بازیگری که یکی از مورد علاقه‌ترین آرزوهایش بود، شود، فعالیت‌های متفاوتی مانند رانندگی کامیون، قصابی، شیرفروشی، نجات غریقی و... را تجربه کرد. حضور شان کانری در مسابقه «Mr.Universe» ۱۹۵۳ که و موفقیت در کسب مقام سوم آن باعث شد که او بتواند به تئاتر ورود کند.

موفقیت کانری در تئاتر همچنین توجهات کارگردانان زیادی را به خود جلب کرد و همین امر باعث شد که او وارد جهان بازیگری و صنعت فیلم و تلویزیون شود. بازی در فیلم «Darby O'Gill and the Little People» که اولین نقش محوری کانری به حساب می‌آمد، نظرات بسیاری را به خود جلب کرد و کانری بیشتر از گذشته در این صنعت شناساند.

پس از بازی در این فیلم، کانری برای ایفای نقش جیمز باند در سال ۱۹۶۲ انتخاب شد و نشان داد که از پس بازی در این نقش به خوبی بر می‌آید. گفته می‌شود بازی در اولین قسمت از جیمز باند و درخشش او در این فیلم، تازه آغاز موفقیت‌های کانری بوده است.

البته لازم به ذکر است که کانری علاوه بر بازی در هفت قسمت از فیلم‌های جیمز باند فیلم‌های موفق و پرفروش بسیاری از جمله «مَرین»، «انجمن نجیب‌زادگان عجیب»، «ایندیانا جونز»، «آخرین جنگ صلیبی»، «شکار برای اکتبر سرخ»، «قتل در قطار سریع‌السیر شرق»، «به نام رز»، «صخره» و «رابین هود و ماریان» بازی کرده است.

شهرت او به اندازه‌ای بوده که در سال ۱۹۸۹ توسط مجله People به عنوان جذاب‌ترین مرد زنده و در سال ۱۹۹۹ نیز به عنوان جذاب‌ترین مرد قرن شناخته شد. وی در زمان زنده بودنش طبق یک نظرخواهی به عنوان مشهورترین و مهم‌ترین اسکاتلندی نیز شناخته می‌شده است.

حضور کانری در هفت فیلم از جیمز باند که از مجموعه‌های پرفروش این فیلم بود، از افتخارات کانری به حساب می‌آید. وی همچنین در سال ۲۰۰۰ میلادی لقب شوالیه را از ملکه انگلستان دریافت کرد و در سال ۲۰۱۳ نیز به عنوان محبوب‌ترین بازیگر انگلیسی در آمریکا شناخته شد.

شان کانری در طول دهه‌ها فعالیت هنری جوایز متعددی شامل اسکار، دو جایزه بفتا و سه گلدن گلوب به دست آورد. ایفای نقش پلیس ایرلندی در فیلم «تسخیرناپذیران» اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل را در سال ۱۹۸۸ برای او به ارمغان آورد.

پس از انتشار خبر درگذشت این بازیگر، چهره‌های سرشناسی چون «کوین کاستنر»، «رابرت دنیرو»، «دنیل کریگ» و «پیرس برازنان» به کانر ادای احترام کردند؛ کاستنر برای ادای احترام به کانری در بیانیه‌ای اعلام کرد «من مانند بقیه مردم جهان عمیقا متاثر شدم که خبر درگذشت شان کانری را امروز صبح شنیدم. شان یک بازیگر خودساخته بود که بسیار به مجموعه کارهایش افتخار می‌کرد؛ به ویژه برای نقش‌هایش روی صحنه تئاتر و گرچه او شخصی بسیار منطقی بود، از نظر حرفه‌ای و شخصی بسیار به هم نزدیک بودیم. او بزرگترین ستاره‌ای بود که با وی کار کردم و همیشه سپاسگزار وی خواهم بود که با وی در سینما همراه شدم. شان کانری مردِ مردان بود و یک کارنامه حرفه‌ای شگفت‌انگیز داشت».

پیرس برازنان نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت «سر شان کانری تو بزرگترین جیمز باند من بودی؛ چه وقتی یک پسر بچه بودم و چه وقتی یک مرد و خودم جیمز باند شدم. شما سایه‌ای مداوم از شکوه سینمایی بر همه جا می‌افکندید که برای همیشه باقی خواهد ماند. شما راه را برای همه ما که قدم‌های نمادین شما را دنبال می‌کردند، باز کردید. همان‌طور که ما با برداشت‌های خودمان از این نقش پیش می‌رفتیم، هر یک به نوبه خود به شما با احترام و تحسین نگاه می‌کردیم».

دنیل کریگ نیز در ادای احترام به شان کانری نوشت «سر شان کانری با نقش باند و بسیاری نقش‌های دیگر به یاد آورده خواهد شد. او یک دوران و یک استایل را تعریف کرد. جذابیت و شوخ‌طبعی او روی پرده را می‌شد با مگاوات اندازه گرفت؛ او به خلق بلاک‌باسترهای مدرن کمک کرد و تا سال‌ها بر بازیگران و فیلم‌سازان تاثیر خواهد گذاشت. با خانواده و نزدیکانش همدردی می‌کنم. هر کجا که هست، امیدوارم زمین گلف داشته باشد».

رابرت دنیرو که در فیلم تسخیرناپذیران با شان کانری همبازی بود، از ایفای نقش‌ او در این فیلم تجلیل کرد و گفت «او خیلی جوان‌تر از ۹۰ سال به نظر می‌رسید و امیدوار بودم با ما زمان خیلی بیشتری همراه باشد».

آخرین حضور رسمی کانری جلوی دوربین مربوط به فیلم «The League of Extraordinary Gentlemen» در سال ۲۰۰۳ می‌شود. شان پس از بازی در این فیلم تمرکزش را روی نوشتن زندگی‌نامه شخصی خود گذاشت و در نهایت برای آخرین بار در انیمیشن «Sir Billi» به عنوان صداپیشه حضور یافت.

در ادامه به معرفی چند اثر از شان کانری که از محبوبیت بین مخاطبانش برخوردار بوده است، می‌پردازیم:

تسخیرناپذیران

فیلم سینمایی تسخیرناپذیران را برایان دی‌پالما در سال ۱۹۸۷ کارگردانی کرد. در کنار شان کانری بازیگرانی از جمله کوین کاستنر، رابرت دنیرو و اندی گارسیا در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم‌نامه این فیلم را دیوید ممت نوشته و داستان آن در دهه ۳۰ آمریکا اتفاق می‌افتد. در این دوران مشروبات الکلی ممنوع بوده و همین امر موجب می‌شود یک سلطان قاچاق به نام آل کاپون به وجود ‌آید. الیوت نس افسر دفتر پلیس است که وظیفه‌اش متوقف کردن فعالیت‌های آل کاپون است، در اولین تلاش‌ها برای شکست آل کاپون شکست می‌خورد. او با یک کهنه سرباز ایرلندی آمریکایی به نام جیم مالون ملاقات می‌کند که از فساد در شهر خسته شده و به نس پیشنهاد کمک می‌دهد. آن‌ها می‌خواهند مردی را در نیروی پلیس پیدا کنند که هنوز تحت نفوذ آل کاپون نباشد و به جنبه‌های ایده‌آلیستی اجرای قانون ایمان داشته باشد.

منتقدان زیادی بازی کانری در این فیلم را بسیار تحسین و یکی او نقاط قوت فیلم را بازی او معرفی کردند. همین نقدهای مثبت با جایزه اسکار برای کانری همراه و او نیز به جمع افرادی که اسکار دریافت کرده‌اند اضافه شد.

مردی که می‌خواست سلطان باشد

فیلم سینمایی مردی که می‌خواست سلطان باشد از دیگر فیلم‌های کانری است که جان هیوستون آن را در سال ۱۹۷۵ کارگردانی کرده است. در این فیلم مایکل کین، کریستوفر پلامر و... در کنار کانری به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این فیلم اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته شاعر و نویسنده انگلیسی رودیارد کیپلینگ بوده است. داستان فیلم در هندوستان رخ می‌دهد و داستان افرادی است که برای اخاذی و رشوه از مهاراجه هندی نقشه می‌کشند.

کارگردان این فیلم ابتدا قصد داشت از همفری بوگارت و کلارک گیبل در این فیلم استفاده کند اما با تامین نشدن هزینه‌های مورد نظرش این اتفاق رخ نداد و همفری بوگارت نیز از دنیا رفت. به همین دلیل هیوستون تصمیم گرفت از یک بازیگر انگلیسی برای ایفای این نقش استفاده کند که قرعه به نام کانری افتاد. شان کانری نیز اعلام کرده بود بازی در این فیلم یکی از بهترین کارهایش بوده و این فیلم یکی از محبوبترین آثار کارنامه‌اش است.

گلد فینگر

فیلم سینمایی گلد فینگر از سری مجموعه جیمز باند است که گای همیلتون آن را در سال ۱۹۶۴ کارگردانی کرده و اونور بلکمن و گرت فروبه به همراهی کانری برای ایفای نقش در این فیلم پرداخته‌اند.

این فیلم دومین مجموعه پس از دکتر نو است که شان در آن نقش جیمز باند را بازی کرد و یکی از محبوبترین جیمز باندهای تاریخ سینمای جهان است. داستان این فیلم در مورد میلیونری تبهکار است که به همراه گروهی از مجرمان در کل دنیا می‌خواهد از یک خزانه‌ بزرگ سرقت کند و جیمز باند که مدت‌هاست به خاطر یک قتل در تعقیب گلد فینگر است، متوجه نقشه‌ او می‌شود و طبق معمول پس از کشمکش‌های بسیار این جیمز باند است که موفق می‌شود.

مارنی

بازی کانری در مجموعه فیلم‌های جیمز باند باعث شد تا او جذب پروژه‌های متفاوت و دشوار شود. یکی از این پروژه‌ها فیلم مارنی هیچکاک است که طرفداران بسیاری نیز دارد.

فیلم سینمایی مارنی را آلفرد هیچکاک در سال ۱۹۶۴ کارگردانی کرده و علاوه بر شان کانری، تیپی هدرن نیز در این فیلم به ایفای نقش پرداخته است. این فیلم یکی از بهترین آثار روانکاوانه هیچکاک است که تیپی هدرن در آن به زیبایی می‌درخشد و حضور شان کانری نیز جذابیت خاصی به فیلم بخشیده است.

داستان این فیلم در مورد ماریان، دختری جذاب است که مدیر یک شرکت مشاوره‌ مالیاتی شیفته او می‌شود و به همین دلیل کمپانی بدون هیچ نامه‌ای او را استخدام می‌کند تا اینکه چند ماه بعد او نزدیک به ۱۰ هزار دلار می‌دزد و متوجه می‌شویم اسم اصلی‌اش مارنی است. مارنی از مادرش مراقبت می‌کند و پول‌ها را برای حمایت از او می‌دزد.

انتهای پیام